رئیس انجمن صنایع و معادن سرب و روی ایران از تولید سالانه حدود ۲۲۰ هزار تن شمش روی، تأمین کامل نیاز داخلی و صادرات سالانه ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون دلاری این صنعت خبر داد.

مجتبی بزرگ در گفت‌و‌گوی اختصاصی با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صداوسیما با اعلام اینکه صنعت سرب و روی کشور چند دهه گذشته مسیر قابل‌توجهی از پیشرفت را طی کرده است؛ به‌گونه‌ای که ایران در سال ۱۳۷۳ واردکننده شمش روی بود، اما امروز با اتکا به توانمندی بخش خصوصی و ظرفیت‌های معدنی داخلی، سالانه حدود ۲۲۰ هزار تن شمش روی تولید می‌کند.

او افزود: میزان تولید شمش روی کشور حدود پنج برابر نیاز مصرف داخلی است و با تولیدات انجام‌شده، نیاز صنایع مصرف‌کننده به‌ویژه واحد‌های گالوانیزه به‌طور کامل تأمین می‌شود. حدود ۴۰ هزار تن از تولید سالانه نیز در بازار داخلی مصرف و بخش عمده آن به بازار‌های صادراتی عرضه می‌شود.

بزرگ با اشاره به جایگاه صادراتی این صنعت، گفت: صنعت سرب و روی ایران سالانه حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون دلار ارزآوری دارد و محصولاتی مانند شمش روی به کشور‌های مختلف از جمله چین، امارات متحده عربی و ترکیه صادر می‌شود.

رئیس انجمن صنایع و معادن سرب و روی ایران با اشاره به جایگاه استان زنجان در این صنعت، گفت: حدود ۷۰ درصد شمش روی کشور در استان زنجان تولید می‌شود و این استان با برخورداری از ظرفیت‌های معدنی و واحد‌های فرآوری، قطب اصلی صنعت روی ایران به شمار می‌رود. همچنین نزدیک به ۲۰ درصد تولید شمش سرب کشور در زنجان انجام می‌شود.

وی با تأکید بر نقش‌آفرینی بخش خصوصی در توسعه این صنعت اظهار کرد: بخش خصوصی با سرمایه‌گذاری، توسعه فناوری و بهره‌گیری از ظرفیت معادن داخلی توانسته است علاوه بر تولید سرب و روی، زمینه استحصال فلزات دیگر را نیز فراهم کند و جایگاه ایران را در زنجیره تولید و صادرات این محصولات ارتقا دهد.

بزرگ همچنین به نقش این صنعت در اشتغال‌زایی اشاره کرد و گفت: بیش از ۲۰ هزار نفر به‌صورت مستقیم و چندین هزار نفر نیز به‌صورت غیرمستقیم در زنجیره صنعت سرب و روی کشور فعالیت دارند که نشان‌دهنده اهمیت این بخش در اقتصاد و اشتغال کشور است.

وی با اشاره به اهداف برنامه هفتم توسعه افزود: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، تولید سالانه بیش از ۴۵۰ هزار تن شمش روی و حدود ۴۰۰ هزار تن شمش سرب برای کشور هدف‌گذاری شده است. تحقق این اهداف می‌تواند جایگاه ایران را در بازار‌های جهانی این محصولات تقویت کند.

رئیس انجمن صنایع و معادن سرب و روی ایران در ادامه، تأمین پایدار انرژی، تسهیل دسترسی به مواد اولیه، اصلاح برخی مقررات محدودکننده افزایش ظرفیت تولید و حمایت از توسعه فناوری‌های دانش‌بنیان را از الزامات تحقق ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده دانست.

بزرگ تأکید کرد: با وجود چالش‌های موجود در حوزه تأمین برق و سوخت، هزینه مواد اولیه و برخی محدودیت‌های صادراتی، فعالان این صنعت همچنان برای حفظ چرخه تولید، توسعه بازار‌های صادراتی و افزایش ظرفیت فعالیت می‌کنند و امیدوارند با حمایت بیشتر از بخش خصوصی، مسیر رشد و شکوفایی صنعت سرب و روی کشور هموارتر شود.