طرح اجرای ۴ هزار و ۵۰۰ متر خط انتقال گاز در غرب استان اصفهان با پیشرفت ۹۰ درصدی، تا ۱۵ آذر به بهره‌برداری می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان گفت: این طرح با هدف تقویت زیرساخت‌های انتقال و افزایش تاب‌آوری شبکه در روز‌های اوج مصرف زمستان در حال اجراست.

ابراهیم محسنی افزود: برای اجرای این طرح بیش از یک همت اعتبار تخصیص یافته و با تلاش منطقه دو عملیات انتقال گاز و مشارکت ۱۳ گروه عملیاتی و امدادی در حال اجرا است.

حجت‌الاسلام اسماعیل سیاوشی نماینده مردم فریدن در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: با تکمیل این طرح، پایداری شبکه انتقال گاز غرب استان افزایش می‌یابد و تأمین مطمئن گاز مشترکان شهرستان‌های فریدن، فریدونشهر و بویین‌میاندشت، به‌ویژه در فصل سرد سال، فراهم می‌شود.