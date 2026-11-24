به گزارش خبرگزاری صداوسیما، نخستین نشان مجموعه کمدی «ماه عسل» به کارگردانی منوچهر هادی، تهیه‌کنندگی مرتضی رزاق‌کریمی و نویسندگی محمد تنابنده، وحید جعفری و شهاب مهربان، منتشر شد، این مجموعه ۳۰ قسمتی از ۸ آذر،

روز‌های فرد ساعت ۲۰:۳۰ دقیقه از شبکه سه پخش خواهد شد.

داستان «ماه عسل» درباره حسام و سمیراست که در آغاز زندگی مشترک، همراه چند زوج جوان راهی سفری می‌شوند که قرار است ماه عسل آنها باشد، اما این سفر مطابق برنامه پیش نمی‌رود و اتفاقات متفاوتی را برای این زوج‌ها رقم می‌زند.

امیر کاظمی، مریم مؤمن، یوسف تیموری، یوسف صیادی، الهام حمیدی، سعید نعمتی، سیروس همتی، افسانه چهره‌آزاد، مینا نوروزی‌فرد، پرستو مرادی، صفر کشکولی، عباس محبوب، آزاده ریاضی، شهربانو موسوی، بهزاد رحیم‌خانی و نادر داهیم از بازیگران این مجموعه هستند.

قدرت‌الله ایزدی، علی صالحی و سانیا سالاری نیز با هنرمندی در این مجموعه حضور دارند و زنده‌یاد اکبر عبدی نیز در «ماه عسل» نقش‌آفرینی کرده است.