در پی گزارش کمیته تحقیق درباره قاچاق نفت در شرکت نفت شمال، نخست‌وزیر عراق دستور تحویل گذرگاه‌های مرزی اقلیم کردستان به دولت مرکزی و برکناری برخی مقامات ارشد امنیتی و اجرایی را صادر کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از بغداد؛ صباح النعمان سخنگوی نظامی دولت عراق، در بیانیه‌ای اعلام کرد که بر اساس دستورات نخست‌وزیر، سازمان گذرگاه‌های مرزی عراق موظف شده است تمامی گذرگاه‌های مرزی اقلیم کردستان را تحویل بگیرد. همچنین صدور مجوز صادرات نفت خام و فرآورده‌های نفتی از سوی دولت اقلیم کردستان، صرفاً از طریق وزارت نفت دولت مرکزی امکان‌پذیر خواهد بود.

الزیدی همچنین به وزارت نفت دستور داده است مدیریت تمامی میدان‌های نفتی متعلق به این وزارتخانه در محدوده اداری استان‌های کرکوک، دیاله، صلاح‌الدین و نینوا را که تحت کنترل امنیتی اقلیم کردستان قرار دارند، بر عهده بگیرد.

بر اساس این بیانیه، نخست‌وزیر عراق دستور برکناری عمر الوائلی رئیس سازمان گذرگاه‌های مرزی، فرمانده عملیات کرکوک، فرمانده پلیس این استان و شماری دیگر از مقامات امنیتی و اجرایی را صادر کرده است. مدیرعامل شرکت نفت شمال و معاونان وی نیز تا پایان تحقیقات هیئت نزاهت عراق (نهاد مبارزه با فساد) از کار تعلیق می‌شوند.

الزیدی همچنین دستور مسدودسازی تمامی گذرگاه‌های غیررسمی عراق با کشور‌های همسایه، از جمله گذرگاه‌های واقع در اقلیم کردستان، و انسداد مسیر‌های غیررسمی میان این اقلیم و استان‌های کرکوک، دیاله، صلاح‌الدین و نینوا را صادر کرده است.

پلیس انرژی عراق نیز مأمور تأمین امنیت و نظارت بر تمامی میدان‌های نفتی، از جمله میدان‌های واقع در محدوده اداری دولت مرکزی که تحت کنترل امنیتی اقلیم کردستان قرار دارند، شده است.

نخست‌وزیر عراق ضمن دستور ارجاع تخلفات شناسایی‌شده به دستگاه قضایی، هیئت نزاهت را مأمور بررسی قرارداد‌های فروش فرآورده‌های نفتی، میزان نفت خام تحویلی به پالایشگاه‌های بازیان و کار، موارد هدررفت اموال عمومی و تعیین حجم فرآورده‌های نفتی صادرشده از طریق گذرگاه‌های اقلیم کردستان کرده است.

ایجاد سامانه ملی دیجیتال برای نظارت بر خطوط انتقال نفت و کشف قاچاق، نصب کنتور‌های الکترونیکی بر تمامی چاه‌های فعال نفت و احداث آزمایشگاه‌های تخصصی در ایست‌های بازرسی ورودی اربیل، سلیمانیه و دهوک، از دیگر دستورات نخست‌وزیر عراق است.

وزارت صنعت و معادن عراق نیز موظف شده است ظرف شش ماه کارخانه‌های تولید آسفالت اکسیدشده و نفتا را در چهار استان یادشده که خارج از کنترل امنیتی دولت مرکزی قرار دارند، به مناطق دیگری در داخل همین استان‌ها منتقل کند.

نخست وزیر عراق با تأکید بر تجزیه‌ناپذیری حاکمیت ملی عراق، حفاظت از ثروت‌های کشور را نبردی حیاتی توصیف کرده و بر ضرورت پایان دادن به تمامی اشکال قاچاق نفت تأکید کرده است.