به مناسبت هفته بسیج از طرح‌های عمرانی و محرومیت‌زدایی در شهرستان نرماشیرافتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، با حضور فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان، چندین طرح عمرانی و محرومیت‌زدایی با اعتبار ۹۲ میلیارد تومان افتتاح شد.

یک باب مدرسه در روستای باقرآباد بخش روداب شهرستان نرماشیر به ارزش ۶ میلیارد تومان افتتاح شد.

همچنین امروز پروژه آبرسانی روستای قدرت‌آباد نرماشیر با اعتبار ۳۳ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید. این پروژه با هدف تأمین آب شرب پایدار و بهبود وضعیت آبرسانی، زمینه بهره‌مندی ۴۵۰خانوار و ۹۵۰ نفر این روستا از آب آشامیدنی سالم را فراهم کرده است.

یک واحد سردخانه و بسته‌بندی در روستا‌های عنایت‌آباد و زرین‌آباد در محله طرح کرامت شهرستان نرماشیرهم با اعتبار ۲۷ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید.