به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، استاندار در ستاد راهبری برنامه ملی پزشکی خانواده و نظام ارجاع استان گفت: این طرح هم اکنون در شهرستان قاینات در حال اجرا است که بر اساس شاخص‌های کشوری جزو پنج استان برتر کشور است.

هاشمی همچنین با بیان اینکه این طرح مزیت‌های فراوانی در سطوح مختلف درمانی از کاهش هزینه‌های دولتی، جلوگیری از دوباره‌کاری‌های پزشکی و بهبود کیفیت و عدالت در درمان بیماران و جلوگیری از اتلاف وقت دارد افزود: باید این مزیت‌ها برای جامعه هدف به خوبی تبیین و فرهنگ سازی شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند هم با بیان اینکه در کشور این طرح در ۶۴ شهرستان به صورت آزمایشی از ازدیبهشت ماه آغاز شده است گفت: در شهرستان قاینات این طرح در حال اجرا است که تاکنون ۹۳ درصد جمعیت روستایی و شهری معادل ۱۳۲ هزار نفر این شهرستان را در برگرفته است.

گنجی فرد همچنین افزود: برای جبران بخشی از کمبود نیروی انسانی در استان، مجوز استخدام گرفته شده است.

در این ستاد مطرح شد کمبود فضا، کمبود پزشک، بی اطلاعی مردم از طرح، بلاتکلیف بودن برخی بیمه‌های پایه و کمبود نیروی انسانی در ارائه خدمات پاراکلنیکی از مهمترین مشکلات این طرح است که با رفع آن‌ها نظام ارجاع در سایر شهرستان‌ها هم اجرا خواهد شد.