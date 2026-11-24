به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان در نشست با فرمانده انتظامی شهرستان کرمان، بر ضرورت تقویت همکاری‌های مشترک دستگاه قضایی و انتظامی در راستای ارتقای امنیت عمومی، صیانت از حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم تأکید کرد.

مهدی بخشی با اشاره به ضرورت توسعه فرهنگ صلح و سازش و حل‌وفصل اختلافات در مراحل اولیه، خواستار تشکیل تیمی مشترک و عملیاتی با هدف پیگیری اختلافات، میانجیگری و فراهم‌کردن زمینه سازش میان طرفین دعاوی شد.

وی همچنین با تأکید بر ضرورت حفاظت از آثار تاریخی و میراث فرهنگی استان، صیانت از مجموعه تاریخی باغ‌موزه بیرم‌آباد را از مصادیق مهم حفظ حقوق عامه دانست و بر اتخاذ تدابیر انتظامی و نظارتی لازم برای جلوگیری از هرگونه تعرض، تخریب و آسیب به این مجموعه تأکید کرد.

دادستان کرمان در بخش دیگری از این نشست، با اشاره به ضرورت برخورد قاطع و بدون اغماض با مخلان نظم و امنیت عمومی، خواستار تشکیل تیمی ویژه و آماده‌به‌کار برای مداخله فوری در مواجهه با جرائم مهم شد و تصریح کرد: برخورد به‌موقع با اینگونه جرائم، حضور مؤثر عوامل انتظامی در صحنه و برخورد قانونی و بازدارنده با هرگونه قدرت‌نمایی و ایجاد رعب و ناامنی در جامعه باید با جدیت دنبال شود.

بخشی تأکید کرد: امنیت و آرامش شهروندان خط قرمز دستگاه قضایی و انتظامی است و در این مسیر، هماهنگی، سرعت عمل و اقدام میدانی مؤثر، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.