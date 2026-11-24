به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، وحید مرادی‌نسب اظهار کرد: با تلاش واحد گشت و بازرسی و اخذ دستور قضایی توسط کارشناسان حقوقی این امور، ۳۰ حلقه چاه غیرمجاز در مجموع به عمق هزار و ۵۵ متر و دبی ۳۱ لیتر بر ثانیه پر و مسدود شد.

وی با تاکید بر اینکه این چاه‌ها در راستای اجرای طرح احیاء و تعادل‌بخشی و حفاظت از منابع آب‌های زیرزمینی مسدود شد، افزود: با انسداد این چاه‌ها از تخلیه سالانه ۵۹۸ هزار متر مکعب آب از سفره‌های زیر زمینی این امور جلوگیری خواهد شد.

مرادی‌نسب خاطرنشان کرد: این امور بر اساس قانون با هرگونه تخلف در زمینه آب‌های سطحی و زیر زمینی با اهتمام جدی برخورد قانونی خواهد کرد.