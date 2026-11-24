به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در این آیین که به همت سپاه علی ابن ابیطالب، کنگره ملی شهدای استان قم و دانشگاه قم و با حضور جمعی از خانواده‌های شهدای هشت سال دفاع مقدس، مدافع حرم، شهدای امنیت، دفاع ۱۲ روزه و دفاع رمضان برگزار شد، از مقام شهید سیده بشری حسینی خامنه‌ای تجلیل و از صبر و ایثار مادران و همسران شهدا قدردانی شد.

حجت الاسلام و المسلمین محمدجواد محمدی گلپایگانی همسر شهید سیده بشری حسینی خامنه‌ای مهمان ویژه این آیین بود.

سومین گردهمایی مادران و همسران شهدا با هدف پاسداشت مقام والای این بانوان و تجلیل از صبر، ایثار و استقامت آنان در مسیر دفاع از میهن و ارزش‌های اسلامی برگزار شد.