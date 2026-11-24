پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران، مزین به دست نوشته و امضای رهبر معظم انقلاب، در مراسمی با حضور پرشور مردم شهرستان رودان هرمزگان رونمایی و به مردم این شهرستان سپرده شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ این پرچم که با دست نوشته و امضای رهبر معظم انقلاب مزین شده است، به‌عنوان یادگاری ارزشمند و نمادی از پیوند معنوی مردم با آرمان‌های انقلاب اسلامی، در اختیار مردم شهرستان رودان قرار گرفت.

حجت‌الاسلام محمد بارانی، امام جمعه رودان در این مراسم با اشاره به اهمیت این رویداد گفت: این پرچم یادگاری ارزشمند و امانتی معنوی برای مردم شهرستان است.

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حاضران در این مراسم نیز با ابراز خرسندی از دریافت این یادگار ارزشمند، پرچم جمهوری اسلامی ایران را نماد وحدت، همبستگی ملی، هویت دینی و ملی و پایبندی به آرمان‌های انقلاب اسلامی دانستند.

آنان همچنین بر ضرورت پاسداری از این امانت ارزشمند و انتقال پیام وحدت و همبستگی آن به نسل‌های آینده تأکید کردند.