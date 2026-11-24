به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، مسعود برزگر جلالی گفت: برنامه‌های این رویداد شامل برگزاری همایش علمی، برپایی ورکشاپ‌های تخصصی، راه‌اندازی غرفه‌های مختلف از جمله صنایع دستی و کاشی‌کاری در سایت ربع رشیدی است.

وی افزود: به گواه تاریخ، خواجه رشیدالدین فضل‌الله همدانی برای نخستین بار در دنیا مجموعه «ربع رشیدی» یا شهر رشیدیه را به عنوان شهر بین‌المللی و دانشگاهی جهان ایجاد کرد؛ اثری که در ۱۰ آذر ماه ۱۳۵۴ نیز به ثبت ملی رسید.

دبیر اجرایی همایش ملی ربع رشیدی با تأکید بر جایگاه تاریخی آذربایجان در پیشرفت ملی کشور خاطرنشان کرد: آذربایجان در طول تاریخ نقش مهم و پیشتازی داشته است و سال گذشته با همکاری مجتمع علمی-تاریخی ربع رشیدی و خانه توسعه آذربایجان، روند پیگیری‌ها سرعت گرفت. این بهترین فرصت برای جذب اعتبارات لازم برای برگزاری نخستین همایش بین‌المللی ربع رشیدی در سال آینده است.