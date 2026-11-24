نمایشگاه خلاقیت های هنری دانشجویان با هدف معرفی ایده‌ها، توانمندی‌ها و دستاورد‌های دانشجویی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، نمایشگاه خلاق دانشجویان با هدف معرفی ایده‌ها، توانمندی‌ها و دستاورد‌های دانشجویی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه برگزار شد.

در این نمایشگاه، دانشجویان آثار، محصولات و ایده‌های خلاقانه خود را در قالب غرفه‌های مختلف به نمایش گذاشتند.

محسن داوری، معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه، با اشاره به اهمیت حمایت از خلاقیت و استعداد‌های دانشجویی، بر ضرورت فراهم‌کردن زمینه برای معرفی توانمندی‌ها و حمایت از ایده‌های نوآورانه دانشجویان تأکید کرد.

سیده زهرا رضایی، دبیر کانون صنایع خلاق دانشگاه نیز با اشاره به فعالیت‌های این کانون، معرفی ایده‌ها و محصولات دانشجویان و ایجاد فرصت برای بروز خلاقیت و توانمندی‌های آنان را از اهداف برگزاری این نمایشگاه عنوان کرد.

این نمایشگاه زمینه‌ای برای آشنایی دانشجویان و بازدیدکنندگان با ایده‌های نو و دستاورد‌های خلاقانه دانشجویان را فراهم کرده است.