مجتمع آی‌سی‌تی و مرکز توسعه اقتصاد دیجیتال اردبیل با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با هدف مشارکت بخش خصوصی و شرکت‌های دانش‌بنیان برای رشد و رونق اقتصاد دیجیتال استان افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سیدستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، امروز سه‌شنبه سوم آذر در آئین افتتاح مجتمع آی سی تی و مرکز توسعه اقتصاد دیجیتال اردبیل گفت: این مرکز نیاز به مشارکت بخش خصوصی و شرکت‌های دانش‌بنیان دارد تا مسیر رشد استان در حوزه اقتصاد دیجیتال را تسهیل کند.

وی افزود: این ساختمان و مرکز حدود ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشت که با توجه به اولویت، مراحل تکمیلی و پایانی آن در دولت چهاردهم تکمیل و امروز به صورت رسمی افتتاح شد.

هاشمی تصریح کرد: این ساختار و مجتمع با نگاه هم‌افزا بین دستگاه‌های مختلف و واحد‌های مرتبط با حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در سایه مشارکت بخش خصوصی و شرکت‌های دانش بنیان، مسیر رشد استان اردبیل را پویاتر خواهد کرد.

وی درباره هدف از سفر خود به اردبیل، گفت: هدف اصلی از سفر، پیگیری مصوبات قبلی و افتتاح پروژه‌های بخش فناوری اطلاعات این استان است که می‌تواند نقش محوری در رشد و توسعه و ارتقای اقتصاد دیجیتال داشته باشد.

وزیر ارتباطات: رونق اقتصاد دیجیتال اردبیل در گرو مشارکت شرکت‌های دانش‌بنیان است .

مجتمع ساختمان ارتباطات و فناوری اطلاعات اردبیل

برای راه‌اندازی مجتمع ارتباطات و فناوری اطلاعات استان پنج هزار میلیارد ریال اعتبار ملی هزینه شده است.

عملیات اجرای این مجتمع که از سال ۱۳۹۶ آغاز شده بود در دولت چهاردهم تکمیل شد، با بهره‌برداری از این پروژه اداره‌کل ارتباطات و فناوری اطلاعات، شعبه پست، پست بانک، شعبه اداره‌کل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منطقه آذربایجان، دفتر سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان اردبیل و مرکز رشد اقتصاد دیجیتال در این مجتمع مستقر شد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، امروز سه‌شنبه در سفری یک روزه برای بازدید و بررسی پروژه‌های در حال اجرا و افتتاح ساختمان و سایت آی تی سی (مرکز تربیت مربی فنی و حرفه‌ای) به همراه معاونان و روسای سازمان‌های زیرمجموعه خود وارد اردبیل شد.