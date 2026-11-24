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مدیرکل پشتیبانی امور دام آذربایجانغربی از توزیع یکهزار تن مرغ منجمد با نرخ مصوب برای تنظیم بازار فرآوردههای پروتئینی استان خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیرکل پشتیبانی امور دام آذربایجانغربی از اجرای برنامههای گسترده تأمین و توزیع نهادههای دامی، خرید حمایتی محصولات پروتئینی و تقویت ذخایر راهبردی استان طی دو سال گذشته خبر داد.
مصطفی زاهد با تشریح عملکرد این ادارهکل اظهار کرد: تأمین پایدار نهادهها، حمایت از تولیدکنندگان دام و طیور و تنظیم بازار فرآوردههای پروتئینی از اولویتهای اصلی این مجموعه بوده است.
وی افزود: در سال ۱۴۰۴ بیش از۸۰ هزار تن نهاده شامل ذرت، کنجاله سویا و جو وارداتی در استان توزیع شد و در راستای حمایت از تولیدکنندگان، ۲ هزار و ۷۱۰ تن گوشت مرغ مازاد خریداری و قرارداد فروش ۹ هزار و ۳۶ تن نهاده دامی و خرید ۳ هزار و ۸۲۹ تن گوشت مرغ منجمد نیز منعقد شد.
مدیرکل پشتیبانی امور دام آذربایجانغربی با اشاره به اقدامات سال ۱۴۰۵ گفت: توزیع نهادههای دامی، خرید ۳ هزار و ۳۴۱ تن گوشت مرغ از تولیدکنندگان استان و توزیع یکهزار تن مرغ منجمد با نرخ مصوب از جمله اقدامات انجامشده در این سال بوده است.