به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیرکل پشتیبانی امور دام آذربایجان‌غربی از اجرای برنامه‌های گسترده تأمین و توزیع نهاده‌های دامی، خرید حمایتی محصولات پروتئینی و تقویت ذخایر راهبردی استان طی دو سال گذشته خبر داد.

مصطفی زاهد با تشریح عملکرد این اداره‌کل اظهار کرد: تأمین پایدار نهاده‌ها، حمایت از تولیدکنندگان دام و طیور و تنظیم بازار فرآورده‌های پروتئینی از اولویت‌های اصلی این مجموعه بوده است.

وی افزود: در سال ۱۴۰۴ بیش از۸۰ هزار تن نهاده شامل ذرت، کنجاله سویا و جو وارداتی در استان توزیع شد و در راستای حمایت از تولیدکنندگان، ۲ هزار و ۷۱۰ تن گوشت مرغ مازاد خریداری و قرارداد فروش ۹ هزار و ۳۶ تن نهاده دامی و خرید ۳ هزار و ۸۲۹ تن گوشت مرغ منجمد نیز منعقد شد.

مدیرکل پشتیبانی امور دام آذربایجان‌غربی با اشاره به اقدامات سال ۱۴۰۵ گفت: توزیع نهاده‌های دامی، خرید ۳ هزار و ۳۴۱ تن گوشت مرغ از تولیدکنندگان استان و توزیع یک‌هزار تن مرغ منجمد با نرخ مصوب از جمله اقدامات انجام‌شده در این سال بوده است.