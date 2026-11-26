کتاب «تاریخ خلخال زرین‌کهن»، حاصل پنج سال تلاش مشترک پدر و دختری است که بر آن شدند تا با دقت و وسواس، هویت و پیشینه زادگاهشان را بازخوانی کنند. روایتی از گذشته که اکنون، در قالب کتاب، به دست نسل‌های آینده سپرده می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل پژوهش، وقتی با عشق و پیوند خانوادگی گره می‌خورد، به اثری ماندگار بدل می‌شود. کتاب «تاریخ خلخال زرین‌کهن»، حاصل پنج سال تلاش مشترک پدر و دختری است که بر آن شدند تا با دقت و وسواس، هویت و پیشینه زادگاهشان را بازخوانی کنند.

روایتی از گذشته که اکنون، در قالب کتاب، به دست نسل‌های آینده سپرده می‌شود.