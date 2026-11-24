مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری با اشاره به ضرورت حرکت به سمت فعالیت‌های مولد، از چالش‌های پیش روی طرح خروج از بنگاه‌داری همچون محدودیت نقدینگی و ابهام در قیمت‌گذاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ بر اساس اعلام صندوق بازنشستگی کشوری، علاءالدین ازوجی در نشست «امانتداران، اصلاح و بهبود نظام بنگاه‌داری» با تشریح ابعاد مختلف اصلاح نظام بنگاه‌داری در صندوق بازنشستگی کشوری، گفت: این اصلاحات باید با توجه به اهداف کلان صندوق، از جمله بهبود نسبت پشتیبانی و پاسخ‌گویی به تعهدات و انتظارات بازنشستگان دنبال شود. اصلاح نظام بنگاه‌داری صرفاً به واگذاری یا تغییر ساختار مالکیت محدود نمی‌شود، بلکه موضوعاتی همچون سرمایه انسانی، نظام حقوقی و استخدامی و چالش‌های نظارتی نیز باید در این فرایند مورد توجه قرار گیرد.

وی در تشریح وضعیت واگذاری شرکت‌های صندوق گفت: تاکنون ۹۷ شرکت در فهرست واگذاری قرار گرفته‌اند، فرایند قیمت‌گذاری ۴۲ شرکت آغاز شده، ۱۳ شرکت به مرحله عرضه رسیده است. این آمار نشان می‌دهد که اگرچه اقدامات اجرایی در این زمینه آغاز شده، اما سرعت پیشرفت سیاست خروج از بنگاه‌داری با اهداف و انتظارات فاصله دارد.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری گفت: شرایط بازار سرمایه و شاخص‌های بورس نشان‌دهنده وجود تقاضای نسبی و تا حدودی استقبال از خرید و سرمایه‌گذاری است. در چنین شرایطی، انتظار می‌رود نحوه تامین مالی خرید نیز با توجه به وضعیت عمومی اقتصاد و ظرفیت نقدینگی سرمایه‌گذاران، مورد توجه دولت محترم و نظام بانکی قرار گیرد تا فرایند واگذاری‌ها با سرعت مورد نظر پیش برود.

وی تأخیر در ارزش‌گذاری شرکت‌ها، مشخص نبودن مبانی تعیین پریمیوم و قیمت‌گذاری، محدودیت نقدینگی خریداران و دشواری فروش نقدی یا اقساطی را از دیگر موانع واگذاری برشمرد.

ازوجی با اشاره به شرایط کلان اقتصادی کشور افزود: بر اساس آمار‌های مطرح‌شده، میزان سرمایه‌گذاری در کشور به قیمت واقعی گذشته افت داشته است و این وضعیت نشان می‌دهد که فضای عمومی اقتصاد با محدودیت در جذب سرمایه و استقبال از سرمایه‌گذاری مواجه است و این موضوع بر فرایند خروج از بنگاه داری نیز تأثیر می‌گذارد.

وی با تأکید بر مسئولیت صندوق در قبال دارایی‌های بازنشستگان گفت: ما باید امانت‌دار دارایی‌های بازنشستگان باشیم و نه امانت دار بنگاه‌هایی که چندان بازدهی ندارند؛ بنابراین، در تصمیم‌گیری درباره آینده این شرکت‌ها باید هم منافع صاحبان اصلی دارایی‌ها را در نظر بگیریم و هم شرایط اقتصادی و الزامات اصلاح ساختار بنگاه‌داری را مورد توجه قرار دهیم.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری با اشاره به ضرورت همراهی سیاست‌های کلان اقتصادی و برنامه‌های دولت برای بهبود فضای کسب‌وکار افزود: صندوق‌های بازنشستگی، از جمله سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری و مجموعه‌های سرمایه‌گذاری وابسته به آنها، باید فرایند واگذاری‌ها را با جدیت و بدون کم و کاست و با توجه به الزامات و اهداف آن دنبال کنند. همچنین صندوق بازنشستگی کشوری برای واگذاری شرکت‌ها قصد و اراده جدی دارد و در این مسیر، برخورداری از تخصص و سرمایه انسانی در حوزه‌های مختلف فعالیت شرکت‌های فعلی، ظرفیت مهمی برای مدیریت این فرایند و پیشبرد اصلاحات محسوب می‌شود.

وی در ادامه با اشاره به ضرورت اجرای سیاست‌های کلان کشور در حوزه اصلاح ساختار اقتصادی و توسعه صنعتی گفت: واگذاری بنگاه‌ها صرفاً یک انتخاب مدیریتی نیست، بلکه در چارچوب تکالیف و جهت‌گیری‌های قانونی، از جمله برنامه هفتم توسعه، باید به‌طور جدی دنبال شود. همچنین هدف از اصلاح ساختار بنگاه‌داری باید حرکت به سمت فعالیت‌های مولد، تقویت زنجیره ارزش و ایجاد فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری باشد؛ به‌گونه‌ای که منابع و دارایی‌های صندوق در مسیر خلق ارزش اقتصادی و تأمین منافع بلندمدت بازنشستگان به کار گرفته شود.