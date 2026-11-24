مشاور رئیس سازمان امور دانشجویان از ورود حدود ۱۲۶ هزار دانشجو به مرحله آزمایشی طرح رداکارت خبر داد و گفت: در صورت موفقیت این مرحله، طرح از آذرماه برای همه دانشجویان مشمول در دانشگاه‌های دولتی اجرا خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مجتبی بابایی خورزوقی ، ضمن تشریح آخرین وضعیت اجرای طرح رداکارت ، از ورود حدود ۱۲۶ هزار دانشجو به مرحله آزمایشی دوم و جزئیات بیشتر از برنامه‌های پیش‌روی سازمان برای توسعه رداکارت خبر داد .

طرح «ردا» یا «رفاه دانشجویان ایران» ، با هدف ایجاد یک زیست‌بوم یکپارچه خدمات رفاهی دانشجویان و تسهیل دسترسی جامعه دانشگاهی به مجموعه‌ای از خدمات، امکانات و تسهیلات مورد نیاز طراحی شده است.

این طرح صرفاً به ارائه یک کارت اعتباری محدود نمی‌شود، بلکه بستری ملی برای ساماندهی، تجمیع و توسعه خدمات رفاهی دانشجویان در ۱۱ حوزه کلیدی شامل خدمات فروشگاهی، ورزشی، تغذیه‌ای، مالی و اعتباری، خوابگاهی، درمانی و مشاوره‌ای، حمل‌ونقل، خدمات ویژه دانشجویان بین‌الملل، آموزشی و مهارتی، گردشگری و سایر خدمات مرتبط است که با بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های درون و برون‌دانشگاهی محقق خواهد شد.

در همین راستا و حدود ۴۰ روز پس از امضای تفاهم‌نامه اجرای طرح رداکارت، موضوع میزان پیشرفت پروژه، وضعیت ورود دانشگاه‌ها و دانشجویان به سامانه، نحوه بهره‌مندی از اعتبارات رفاهی، شرایط استفاده از اعتبار‌های پیش‌بینی‌شده و زمان‌بندی آغاز مرحله اصلی اجرا مورد توجه قرار گرفته است.

مشاور رئیس سازمان امور دانشجویان با اشاره به روند اجرای طرح رداکارت افزود : این طرح بر اساس تفاهم‌نامه منعقدشده، به‌صورت مرحله‌ای آغاز شده است. مرحله آزمایشی نخست با موفقیت طی شد و اکنون مرحله آزمایشی دوم طرح ، در دستور کار قرار دارد.

بابایی گفت : در حال حاضر حدود ۱۲۶ هزار دانشجو از دانشگاه‌های منطقه یک کشور ، از جمله دانشگاه‌های مستقر در تهران، در دامنه اجرای این مرحله قرار گرفته‌اند. زیرساخت‌های لازم برای اجرای این مرحله نیز فراهم شده است و امیدواریم با تکمیل هماهنگی‌های اجرایی و بین‌بخشی، دانشجویان مشمول در همین هفته امکان بهره‌مندی از ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده را پیدا کنند.

وی با اشاره به پیچیدگی‌های اجرایی این طرح افزود : اجرای رداکارت مستلزم هماهنگی میان مجموعه‌های مختلف، از جمله بانک عامل، شرکت‌های همکار، مراکز ارائه‌دهنده خدمات و سایر بخش‌های مرتبط است. این فرایند‌ها و هماهنگی‌ها با همکاری همه طرفین در حال انجام و پیگیری مستمر است تا خدمات در زمان بهره‌برداری به شکل مناسب و بدون اختلال در اختیار دانشجویان قرار گیرد.

مشاور رئیس سازمان امور دانشجویان با اشاره به برنامه اطلاع‌رسانی به دانشجویان مشمول گفت: پیامک‌های اطلاع‌رسانی و راهنمای ورود به سامانه برای دانشجویان ارسال خواهد شد تا بتوانند ضمن آشنایی با امکانات ردا، مراحل لازم برای ثبت درخواست و بهره‌مندی از خدمات و اعتبارات پیش‌بینی‌شده را دنبال کنند.

بابایی در تشریح اعتبارات پیش‌بینی‌شده در طرح ردا کارت افزود : در چارچوب این طرح، اعتبار رفاهی ۶ میلیون تومانی برای تمامی دانشجویان متقاضی در نظر گرفته شده است و دانشجویانی که درخواست خود را ثبت کنند و حداقل شرایط و ضوابط تعیین‌شده را داشته باشند، می‌توانند از این اعتبار بهره‌مند شوند.

وی گفت : علاوه بر این، اعتبار ۲۰ میلیون تومانی نیز برای دانشجویانی که واجد شرایط که شامل داشتن یک خط اغتباری به نام خود، نداشتن اقساط عقب افتاده و چک برگشتی است، در نظر گرفته شده‌است.

البته در طراحی سازوکار بهره‌مندی از این اعتبار، تلاش شده است شرایط تا حد امکان تسهیل شود تا دامنه بیشتری از دانشجویان امکان استفاده از این ظرفیت را داشته باشند.

مشاور رئیس سازمان امور دانشجویان با اشاره به موضوع سیم‌کارت دائمی به‌عنوان یکی از شرایط اولیه بهره‌مندی از اعتبار ۲۰ میلیون تومانی گفت : در این زمینه نیز رویکرد ما تسهیلگری بوده است و تلاش کرده‌ایم با پیش‌بینی سازوکار‌های مناسب، دانشجویان بیشتری امکان استفاده از اعتبارات رفاهی را داشته باشند.

بابایی با اشاره به برنامه‌های توسعه‌ای ردا افزود : یکی از برنامه‌های پیش‌رو، ارائه سیم‌کارت اختصاصی ردا به دانشجویان است. این موضوع صرفاً یک ابزار ارتباطی نیست، بلکه می‌تواند بستری برای توسعه خدمات یکپارچه و ایجاد ظرفیت‌های جدید در حوزه رفاه دانشجویی باشد.

وی گفت : با فراهم شدن این امکان، زمینه ارائه خدمات بهینه‌تر، اعتبارات و تخفیف‌های ویژه و مزایای اختصاصی برای دانشجویان فراهم خواهد شد و امیدواریم بتوانیم از این طریق، ظرفیت‌های جدیدی را در زیست‌بوم رفاه دانشجویان ایران ایجاد کنیم.

مشاور رئیس سازمان امور دانشجویان همچنین با اشاره به راه‌اندازی پایگاه اطلاع‌رسانی طرح به نشانی «ردا دات آی‌آر» افزود : زیرساخت اطلاع‌رسانی و ثبت درخواست دانشجویان فراهم شده است و متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سامانه، اطلاعات و مراحل مربوط به بهره‌مندی از خدمات و اعتبارات را پیگیری کنند.

بابایی درباره احتمال محاسبه عقب‌افتادگی اعتبارات ماه‌های مهر و آبان برای دانشجویانی که از آذرماه وارد مرحله اصلی طرح می‌شوند،گفت : اساساً در سازوکار طراحی‌شده، موضوع عقب‌افتادگی در تخصیص اعتبار به این معنا وجود ندارد؛ چراکه مبنای بهره‌مندی دانشجو، ثبت درخواست و احراز شرایط است.

وی افزود: به محض اینکه دانشجو درخواست خود را در سامانه ثبت کند و مشمول شرایط تعیین‌شده باشد، اعتبار مربوط به وی تخصیص پیدا می‌کند. بنابراین، زمان آغاز بهره‌مندی و مصرف اعتبار، مبنای شروع فرایند بازپرداخت و تقسیط خواهد بود و دانشجویان بابت ماه‌هایی که هنوز از اعتبار استفاده نکرده‌اند، با اقساط معوق مواجه نخواهند شد.

آذرماه؛ زمان هدف‌گذاری‌شده برای آغاز مرحله اصلی اجرا

بابایی با تأکید بر اینکه اجرای مرحله‌ای و آزمایشی طرح با هدف اطمینان از کیفیت خدمات و آمادگی زیرساخت‌ها دنبال می‌شود، گفت : مرحله فعلی، مرحله آزمایشی دوم طرح است و در صورت عبور موفقیت‌آمیز از این مرحله و رفع موانع احتمالی، برنامه‌ریزی شده است از آذرماه وارد فاز اصلی اجرای طرح شویم.

وی افزود: فراهم بودن امکان ثبت‌نام و اتصال دانشگاه‌ها به‌تنهایی برای آغاز اجرای گسترده کافی نیست؛ بلکه باید عملکرد سامانه، فرایند‌های بانکی، سازوکار‌های اعتباری و ارتباط میان مجموعه‌های همکار نیز به‌طور دقیق بررسی شود تا دانشجویان در زمان استفاده از خدمات با مشکل مواجه نشوند.

پوشش ۲ میلیون و ۵۵۰ هزار دانشجو در افق نهایی طرح

مشاور رئیس سازمان امور دانشجویان با اشاره به جامعه هدف طرح ردا گفت: برآورد اولیه برای جامعه هدف مرحله نخست حدود ۷۴۵ هزار دانشجو است و در برنامه‌ریزی اجرایی نیز پوشش حدود ۸۰۰ هزار دانشجو برای بهره‌مندی از اعتبار رفاهی ۶ میلیون تومانی هدف‌گذاری شده است.

وی افزود : در افق نهایی، برنامه ما پوشش حدود ۲ میلیون و ۵۵۰ هزار دانشجو در سطح کشور است. دانشجویان دانشگاه پیام‌نور، دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه ملی مهارت نیز در این جامعه هدف قرار دارند و توسعه طرح برای دانشگاه‌های مختلف، متناسب با مراحل اتصال و آمادگی زیرساخت‌ها دنبال خواهد شد.

بابایی با اشاره به اینکه توسعه طرح به‌صورت تدریجی و مرحله‌ای انجام می‌شود گفت : برنامه‌ریزی ما بر این اساس است که تقریباً در بازه‌های یک تا دوماهه، مراحل جدیدی از اتصال و گسترش طرح را پیش ببریم. طبیعتاً ممکن است برخی زمان‌بندی‌ها متناسب با میزان آمادگی دانشگاه‌ها و زیرساخت‌های اجرایی تغییر کند.

وی تأکید کرد: ترجیح سازمان این است که پیش از گسترش سراسری، عملکرد سامانه و فرایند‌های اجرایی به‌دقت ارزیابی شود؛ چراکه هدف، صرفاً اتصال تعداد بیشتری از دانشگاه‌ها نیست، بلکه ارائه خدماتی باکیفیت، پایدار و قابل اتکا به دانشجویان است.

اجرای مرحله آزمایشی در حدود ۲۰ دانشگاه

بابایی در تشریح وضعیت انتخاب دانشگاه‌های آزمایش (پایلوت) گفت : در برنامه‌ریزی مرحله آزمایشی طرح، حدود ۲۰ دانشگاه به‌عنوان دانشگاه‌های هدف این مرحله در نظر گرفته شده‌اند. در این انتخاب، بخش قابل توجهی از دانشگاه‌های دولتی شاخص مستقر در تهران و همچنین دانشگاه‌هایی از بیشتر مناطق کشور مورد توجه قرار گرفته‌اند تا ضمن ارزیابی عملکرد سامانه در دانشگاه‌های بزرگ و پرتراکم، شرایط اجرایی و نیاز‌های دانشگاه‌ها در مناطق مختلف کشور نیز بررسی شود.

وی افزود: در کنار دانشگاه‌های منتخب مرحله آزمایشی، بیش از ۱۰۰ دانشگاه نیز به طرح متصل شده‌اند. البته اتصال فنی دانشگاه‌ها و ورود دانشجویان به مرحله بهره‌برداری، فرایند‌هایی هستند که باید متناسب با شرایط هر دانشگاه و آمادگی زیرساخت‌های مربوط دنبال شوند. از این رو، اتصال دانشگاه‌ها به سامانه لزوماً به‌معنای آغاز هم‌زمان و کامل ارائه تمامی خدمات در همه آنها نیست.

توسعه طرح در دانشگاه‌های مختلف و پیگیری اتصال دانشگاه‌های علوم پزشکی

بابایی درباره دامنه دانشگاه‌های مشمول طرح گفت: برنامه سازمان این است که در سال جاری، اتصال دانشگاه‌های مختلف کشور از جمله دانشگاه‌های دولتی، پیام‌نور، آزاد اسلامی و غیرانتفاعی با جدیت دنبال شود و سایر مجموعه‌های آموزش عالی نیز متناسب با شرایط و آمادگی زیرساختی به این زیست‌بوم بپیوندند.

وی درباره وضعیت دانشگاه‌های علوم پزشکی نیز گفت: در مرحله فعلی، دانشجویان واردشده به طرح مربوط به دانشگاه‌های زیرمجموعه وزارت علوم هستند. برای پیوستن دانشگاه‌های علوم پزشکی، هماهنگی‌های جداگانه‌ای میان مجموعه‌های مرتبط مورد نیاز است و امیدواریم در مراحل بعدی، زمینه حضور و بهره‌مندی دانشجویان این دانشگاه‌ها نیز فراهم شود.

هماهنگی بانکی و تجاری؛ پیش‌نیاز توسعه خدمات ردا

مشاور رئیس سازمان امور دانشجویان با اشاره به ماهیت چندبخشی طرح ردا و ضرورت هماهنگی میان مجموعه‌های مختلف گفت: اجرای این طرح مستلزم شکل‌گیری سازوکار‌های هماهنگ میان سازمان امور دانشجویان، بانک‌های همکار و بانک عامل طرح، مراکز خرید، شرکت‌های بزرگ، اپراتور‌های تلفن همراه و سایر مجموعه‌های ارائه‌دهنده خدمات است.

وی افزود: توافق‌های لازم برای فراهم‌سازی امکان استفاده دانشجویان از خدمات و اعتبارات پیش‌بینی‌شده شکل گرفته و اکنون نیز عملکرد این سازوکار‌ها در مرحله آزمایشی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. موفقیت طرح به هماهنگی و عملکرد صحیح تمامی این بخش‌ها وابسته است و لازم است فرایند‌های مختلف پیش از توسعه سراسری به‌دقت آزمون شوند.

مشاور رئیس سازمان امور دانشجویان با اشاره به نتایج آزمون‌های اولیه این سازوکار‌ها گفت : خوشبختانه نتایج ارزیابی‌های اولیه امیدوارکننده بوده و تاکنون مشکل خاصی در این زمینه گزارش نشده است.

بابایی افزود : رویکرد اصلی در اجرای طرح ردا، ایجاد بستری یکپارچه برای دسترسی دانشجویان به خدمات متنوع رفاهی، تسهیلات و تخفیف‌هاست؛ بستری که با تجمیع ظرفیت‌های دانشگاهی و غیردانشگاهی بتواند به ارتقای کیفیت زندگی دانشجویی، کاهش دغدغه‌های اقتصادی و رفاهی و تحقق عدالت در دسترسی به خدمات کمک کند.

بر همین اساس، تلاش می‌کنیم پس از تکمیل ارزیابی‌های مرحله آزمایشی، از آذرماه زمینه ورود به فاز اصلی اجرا و توسعه تدریجی خدمات در سطح کشور فراهم شود.