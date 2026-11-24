به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ سیروس دریکوند گفت: در پی کسب خبری مبنی بر نگهداری مقادیر زیادی سوخت قاچاق در انباری واقع در یکی از روستا‌های شهرستان، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران انتظامی فرماندهی هندیجان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پلیس امنیت اقتصادی آن شهرستان پس از انجام تحقیقات نامحسوس و حصول اطمینان از وجود سوخت در محل مذکور طی بازرسی از محل ۴۱ هزار لیتر گازوئیل قاچاق و خارج از شبکه قانونی توزیع را کشف کردند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان خاطر نشان کرد: در این رابطه یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی راهی مرجع قضائی شد.