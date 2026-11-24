به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی، فرمانده سپاه امام رضا (ع) در آئین افتتاحیه هشتمین رویداد تولید محتوای دیجیتال بسیج خراسان رضوی با اشاره به اهمیت و جایگاه فضای مجازی گفت: نحوه تولید و توزیع محتوا و میزان اثرگذاری آن بر جامعه و ذهن مخاطبان، از عوامل مؤثر در پیروزی یا شکست جبهه اسلام است.

سردار محمدرضا مهدوی با بیان اینکه فضای مجازی به بستری اثرگذار برای جهت‌دهی به افکار عمومی تبدیل شده است، افزود: امروز حتی یک فرد ضدانقلاب که در خارج از کشور به سر می‌برد، می‌تواند با استفاده از ظرفیت فضای مجازی مخاطبان زیادی را به خیابان‌ها بکشاند و زمینه‌ساز اعتراضات و اغتشاشات اجتماعی شود؛ این موضوع نشان‌دهنده اهمیت و قدرت اثرگذاری این عرصه است.

وی با تأکید بر ضرورت توجه به تولید محتوای هدفمند ادامه داد: فعالان فضای مجازی بسیج باید علاوه بر افزایش ظرفیت تولید محتوا، شناخت دقیقی از جامعه، مخاطبان و آسیب‌های موجود داشته باشند تا بتوانند محتوایی متناسب با نیاز‌های جامعه و با بیشترین میزان اثرگذاری تولید کنند.

مهدوی با اشاره به ظرفیت‌های گسترده انسانی در مجموعه بسیج گفت: در عرصه‌های مختلف اجتماعی، افراد نخبه، فرهیخته و مستعدی وجود دارند که توانایی نقش‌آفرینی در حوزه فضای مجازی و تولید محتوا را دارند و مجموعه فضای مجازی بسیج باید این ظرفیت‌ها را شناسایی، سازماندهی و به‌کارگیری کند.

وی افزود: هرچه بتوانیم از ظرفیت‌های بیشتر و اندیشه‌های متنوع‌تری در تولید محتوا استفاده کنیم، موفق‌تر خواهیم بود و بهتر می‌توانیم در مسیر پیشبرد اهداف حرکت کرده و توطئه‌های دشمن را خنثی کنیم.

وی با اشاره به نقش فعالان فضای مجازی بسیج در مقابله با جنگ شناختی دشمن تصریح کرد: تولیدات فعالان این عرصه تاکنون در خنثی‌سازی بسیاری از توطئه‌های دشمن و جلوگیری از تبدیل اعتراضات به اغتشاشات مؤثر بوده است و این تلاش‌ها قابل تحسین و قدردانی است.