فرمانده سپاه حضرت ولی‌عصر خوزستان با تأکید بر اینکه نیروهای مسلح کشور با اتکا به توان داخلی، دانش بومی و ظرفیت‌های علمی آماده دفاع از میهن هستند، تصریح کرد: برای حفظ اقتدار و ایستادگی در برابر دشمنان، باید قدرتمندتر باشیم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سردار سرتیپ‌پاسدار حسن شاهوارپور در گردهمایی بزرگ بسیجیان حوزه بسیج کارگری شهید بقایی شرکت فولاد خوزستان که به مناسبت هفته بسیج برگزار شد، اظهار داشت: امروز نیرو‌های مسلح کشورمان با تکیه بر قدرت دفاعی شکل‌گرفته از توان داخلی، دانش بومی و ظرفیت‌های علمی، مقتدرانه آماده دفاع از میهن اسلامی هستند.

وی افزود: دشمنان از سراسر دنیا سلاح و تجهیزات خود را در اطراف ما مستقر کرده‌اند، اما ما نیز با اتکا به توان داخلی، دانش بومی و ظرفیت‌های علمی کشور و با تقویت قدرت دفاعی، قاطعانه در برابر متجاوزان ایستاده‌ایم.

فرمانده سپاه حضرت ولی‌عصر خوزستان با اشاره به تقابل و ایستادگی ایران در برابر آمریکا و رژیم صهیونیستی بیان کرد: ایستادگی ایران در این نبرد‌ها قابل توجه بود و حتی برخی کارشناسان روس نیز به این موضوع اشاره کرده‌اند؛ از این رو برای حفظ این اقتدار و ایستادگی نیازمند قدرتمندی بیشتر هستیم.

سردار سرتیپ پاسدار شاهوارپور در پایان با تأکید بر اهمیت هم‌افزایی مردم و نیرو‌های مسلح خاطرنشان کرد: تجربه جنگ به ما نشان داد که باید به سلاح‌های پیشرفته و توان دفاعی بالاتری مجهز شویم و در این مسیر، اراده مردم در کنار نیرو‌های مسلح نقش تعیین‌کننده‌ای در تقویت اقتدار کشور دارد.