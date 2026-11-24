به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، در این گردهمایی یک روزه حدود دویست نفر از کشاورزان نهاوندی از نزدیک با مراحل کاشت، داشت و برداشت محصولات کم آب بر از جمله زعفران ومارچوبه آشنا شدند.

مسئول پیشران کشت‌های کم آب بر بنیاد برکت کشور در این مراسم گفت: با هدف ترویج کشت محصولات کم آب بر وکمک به اقتصاد کشاورزان علاقمند به کشت این محصولات به ازای کاشت هزار متر محصول زعفران، مارچوبه وگل محمدی ۲۰۰ میلیون‌تومان تسهیلات ارزان قیمت به کشاورز پرداخت می‌شود.

مصدق رضایی افزود: همچنین در این طرح بذر و پیاز زعفران با مشارکت بنیاد برکت تهیه و در اختیار کشاورزان قرار می‌گیرد.