علت صدای انفجار امروز در ساری اعلام شد
روابط عمومی سپاه کربلا استان مازندران درباره صدای انفجارهای شنیده شده امروز در ساری اطلاعیه ای صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران
، روابط عمومی سپاه کربلا استان مازندران درباره صدای چند انفجار شنیده شده امروز در ساری اطلاعیه ای صادر کرد.
متن کامل این اطلاعیه به این شرح است:
بسماللهالرحمنالرحیم
به اطلاع عموم شهروندان شریف و فهیم شهرستان ساری میرساند صدای انفجارهایی که امروز در سطح شهر و مناطق اطراف شنیده شد، صرفاً مربوط به اجرای یک تمرین تاکتیکی عادی و انفجارهای کنترلشده در میدان تیر لشکر عملیاتی ۲۵ کربلا بوده و هیچگونه حادثه یا اتفاق خاصی رخ نداده است.
با توجه به شرایط حساس کنونی و احتمال فضاسازی و انتشار شایعات، به تمامی رسانهها و فعالان فضای مجازی تأکید میشود از انتشار اخبار نادرست و گمانهزنیهایی که امنیت روانی جامعه را مخدوش میکند، جداً پرهیز نمایند.
همچنین از مردم عزیز و شریف شهرستان ساری تقاضا میشود ضمن حفظ آرامش کامل و اطمینان خاطر، به اخبار غیررسمی توجه نکنند و اخبار موثق را صرفاً از طریق مراجع و رسانههای رسمی پیگیری نمایند.