

به گزارش به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران ، روابط عمومی سپاه کربلا استان مازندران درباره صدای چند انفجار شنیده شده امروز در ساری اطلاعیه ای صادر کرد.

متن کامل این اطلاعیه به این شرح است:

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

به اطلاع عموم شهروندان شریف و فهیم شهرستان ساری می‌رساند صدای انفجارهایی که امروز در سطح شهر و مناطق اطراف شنیده شد، صرفاً مربوط به اجرای یک تمرین تاکتیکی عادی و انفجارهای کنترل‌شده در میدان تیر لشکر عملیاتی ۲۵ کربلا بوده و هیچ‌گونه حادثه یا اتفاق خاصی رخ نداده است.

با توجه به شرایط حساس کنونی و احتمال فضاسازی و انتشار شایعات، به تمامی رسانه‌ها و فعالان فضای مجازی تأکید می‌شود از انتشار اخبار نادرست و گمانه‌زنی‌هایی که امنیت روانی جامعه را مخدوش می‌کند، جداً پرهیز نمایند.

همچنین از مردم عزیز و شریف شهرستان ساری تقاضا می‌شود ضمن حفظ آرامش کامل و اطمینان خاطر، به اخبار غیررسمی توجه نکنند و اخبار موثق را صرفاً از طریق مراجع و رسانه‌های رسمی پیگیری نمایند.