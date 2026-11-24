دادستان عمومی و انقلاب تهران در جریان بازدید از شرکت پارس‌خودرو از کاهش مطالبات چکی این مجموعه از حدود ۵ همت به ۶۰۰ میلیارد تومان و جلوگیری از فروش ۱۰ هزار خودرو خارج از شبکه توزیع و خارج از ضوابط قانونی با پیگیری دادستانی تهران خبر داد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، علی صالحی در نشست با مدیران و مسئولان پارس‌خودرو و دستگاه‌های اجرایی با تأکید بر حمایت دستگاه قضایی از تولید و اشتغال، از پیگیری مشکلات واحد‌های تولیدی و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان در دستگاه قضایی خبر داد.

صالحی گفت: دستگاه قضایی در راستای سیاست‌های ابلاغی ریاست قوه قضاییه، سند تحول و تعالی و ستاد اقتصاد مقاومتی، حمایت از واحد‌های تولیدی، حفظ اشتغال و جلوگیری از بیکاری را در دستور کار قرار داده است.

کاهش مطالبات چکی از ۵ همت به ۶۰۰ میلیارد تومان

صالحی درباره مشکلات مجموعه پارس‌خودرو گفت: بر اساس گزارش ارائه‌شده، مطالبات چکی این مجموعه که حدود ۵ همت بود، با پیگیری‌های دادستانی تهران و تلاش مدیران شرکت، به ۶۰۰ میلیارد تومان کاهش یافته است.

صالحی با تأکید بر اینکه در کنار حمایت از تولید، صیانت از حقوق عامه و مصرف‌کنندگان نیز در دستور کار است، به موضوع فروش حدود ۱۰ هزار خودرو خارج از شبکه توزیع و خارج از ضوابط قانونی اشاره کرد و گفت: بلافاصله پس از مشاهده گزارش، دستور پیگیری ویژه صادر شد و با همکاری وزارت صمت و ضابطان، محل نگهداری خودرو‌ها پلمب و دستور توقیف صادر شد. وی افزود: با صورت‌جلسه‌ای که صادر شد، معامله ابطال و برات‌ها توسط بانک عامل عودت داده شد و با عوامل تخلف برخورد قانونی خواهد شد.

دادستان تهران همچنین از راه‌اندازی سامانه متمرکز فروش خودرو با پیگیری دادستانی تهران خبر داد و گفت: بالغ بر ۲۵۰۰ دستگاه خودرو در این سامانه بارگذاری شده و حدود ۸۳ شرکت خودروساز محصولات خود را عرضه کرده‌اند. این سامانه با همکاری وزارت صمت تا پایان آذر تکمیل می‌شود و از خودروسازان خواست محصولات خود را در این سامانه عرضه کنند.

ضرب‌الاجل ۴۵ روزه برای تکمیل خودرو‌های ناقص

دادستان تهران با اشاره به بازدید از خط تولید و وجود خودرو‌های ناقص گفت: حدود ۱۱ هزار دستگاه خودرو ناقص در پارس‌خودرو و بیش از ۲۰ هزار دستگاه در سایپا وجود دارد. وی از مدیران دو شرکت خواست با تأمین قطعات داخلی و همکاری لازم، این خودرو‌ها حداکثر ظرف ۴۵ روز تکمیل شوند تا بخشی از گلایه‌های مردمی برطرف شود.

صالحی همچنین بر لزوم تعیین تکلیف معوقات تأکید کرد و افزود: پارس‌خودرو حدود ۲۳ هزار دستگاه معوقه دارد که باید تا پایان سال تحویل داده شود. در سایپا نیز مقرر شد تعهدات تا پایان سال تکمیل شود و برای خودرو شاهین نیز تلاش شود تا پایان تیرماه تعهدات ایفا شود.

صالحی با اشاره به گلایه مردم از تأخیر در تحویل خودرو و تغییرات قیمتی گفت: مشکلات تولیدکنندگان قابل درک است، اما این مشکلات نباید به افزایش قیمت در بازه کوتاه‌مدت منجر شود و باید رضایت مشتریان جلب شود.

در این نشست، مشکلاتی همچون تخصیص ارز برای خودرو‌های چانگان، تمدید گواهی استاندارد تا پایان سال ۲۰۲۷، گواهی اسقاط و تعلیق تحویل یک هزار دستگاه خودرو، استفاده از ابزار‌های بانکی، مسائل مالیاتی و تأمین برق و گازوئیل واحد‌های تولیدی مطرح شد. دادستان تهران دستور داد موضوع تخصیص ارز چانگان با همکاری وزارت صمت و بانک مرکزی پیگیری و مساعدت لازم انجام شود. همچنین مقرر شد مشکل گواهی استاندارد و اسقاط در جلسه‌ای مشترک با سازمان ملی استاندارد و خودروسازان ظرف یک هفته تعیین تکلیف شود.

مرتضی منتظرالمهدی، مدیرعامل پارس‌خودرو، در این نشست با تقدیر از اقدامات دادستانی تهران برای پیگیری و رفع مشکلات این مجموعه، رویکرد دادستانی تهران در پیگیری مسائل مجموعه‌های تولیدی را پیشگیرانه و هوشمندانه توصیف کرد و گفت: دستگاه قضایی خود پیش‌قدم بازدید از مجموعه‌های تولیدی می‌شود تا با رفع مشکلات، حداکثر تاب‌آوری اجتماعی در حوزه تولید و اشتغال ایجاد شود. وی افزود: در سه ماه اخیر بیش از ۸۵۰۰ دستگاه خودرو تولید و تکمیل شده و روند کاهش خودرو‌های ناقص در دستور کار قرار گرفته است.

در راستای منویات قائد شهید امت (رضوان‌الله علیه)، مقام معظم رهبری و رئیس قوه قضاییه مبنی بر حمایت از تولید و اشتغال، علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، به همراه علی شیخ‌زاده، مدیرعامل سایپا، مرتضی منتظرالمهدی و جمعی از مسئولان قضایی و اجرایی از شرکت خودروسازی پارس‌خودرو بازدید کرد. این بازدید با هدف بررسی روند تولید، ظرفیت‌ها و موانع پیش‌روی صنعت خودرو و تقویت همکاری دستگاه قضایی با مجموعه‌های تولیدی و اشتغال‌آفرین انجام شد.