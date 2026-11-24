به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مرحله شهرستانی هشتمین رویداد تولید محتوای دیجیتال بسیج استان اصفهان با محوریت شعار «ایران؛ به توان مردم» صبح امروز با با حضور سردار مجتبی فدا، فرمانده سپاه حضرت صاحب‌الزمان (عج) و با رمز «یا فاطمه‌الزهرا سلام‌الله‌علیها» آغاز شد و شرکت‌کنندگان در بخش‌های مختلف به تولید آثار دیجیتال و رسانه‌ای با موضوعات فرهنگی، اجتماعی، تاریخی و ملی می‌پردازند.

این رویداد، با حضور ۴ هزار و ۴۴۱ شرکت‌کننده در بخش‌های نرم‌افزار‌های ویژه تلفن همراه، میکرورسانه‌ها و رسانه‌های محلی، پویانمایی دوبعدی و سه‌بعدی، تولید انیمیشن با هوش مصنوعی، پوستر مفهومی با هوش مصنوعی، بازی‌سازی ویژه تلفن همراه و انسان‌رسانه‌ها برگزار می‌شود.

در این بخش، شرکت‌کنندگان در موضوعاتی همچون ثبت و اشتراک‌گذاری تصاویر، خاطرات و ایده‌های مردم در اجتماعات شبانه، طراحی نرم‌افزار هوشمند مدیریت مصرف انرژی در شهر‌ها و معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی شهرستان‌های استان اصفهان رقابت می‌کنند.

بخش میکرورسانه‌ها و رسانه‌های محلی؛ با موضوعاتی همچون روایت حضور مردم و خانواده‌ها در میدان، بازتاب اتحاد و همدلی محله‌ها در روز‌های جنگ و معرفی افتخارآفرینان و مفاخر محلی در عرصه‌های ایثار، علم، ورزش، فرهنگ و هنر برگزار می‌شود.

تولید پویانمایی نیز با هوش مصنوعی، موشن‌گرافیک، استاپ‌موشن و کمیک‌موشن در دستور کار است، روایت زندگی مفاخر و شهدای شهرها، پیوند تصویری سه نسل از مدافعان وطن، پوشش اصیل ایرانی اسلامی و روایت اتحاد و همدلی مردم در روز‌های جنگ، از موضوعات پیش‌بینی‌شده برای تولید آثار این بخش است.

در بخش پوستر مفهومی با هوش مصنوعی نیز شرکت‌کنندگان می‌توانند با بهره‌گیری از هوش مصنوعی، آثاری با موضوعاتی همچون حماسه‌آفرینی مردم ایران در عرصه‌های مختلف، نمایش اتحاد و همدلی مردم در برابر دشمن، پوشش و حجاب در آینه تمدن اصیل ایرانی و فرهنگ صرفه‌جویی در مصرف انرژی تولید می‌کنند.

در بخش بازی‌سازی ویژه تلفن همراه نیز موضوعاتی همچون پیروزی مردم ایران در نبرد رسانه‌ای با دشمن، طراحی بازی حمله به اهداف دشمن از یک شهر موشکی در اصفهان و شبیه‌سازی عملیات امداد و نجات در پی تجاوز دشمن به شهرها، برای تولید بازی‌های ویژه تلفن همراه در نظر گرفته شده است.

همچنین در بخش انسان‌رسانه‌ها، موضوعاتی شامل روایت ایستادگی و سربلندی ملت ایران، زندگی و امید در روزگار جنگ، قصه‌های شهر‌ها و میراث فرهنگی و تاریخی، معرفی نام‌آوران محلی، نقش بانوان ایرانی در میدان وحدت و نمایش همبستگی خانواده ایرانی مورد توجه قرار گرفته است.