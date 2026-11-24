به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ سیروس دریکوند گفت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی شهرستان ماهشهر در راستای مبارزه با قاچاق سوخت، حین گشت زنی در سطح شهرستان به یک دستگاه کامیون تانکردار حامل سوخت مشکوک شدند و برای بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

وی افزود: مأموران ضمن هماهنگی با مرجع قضائی به بازرسی از خودروی توقیفی پرداخته و موفق شدند ۳۳ هزار لیتر سوخت از نوع گازوئیل که به صورت غیر قانونی و خارج از شبکه توزیع حمل شده بود را کشف کردند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان خوزستان با اشاره به دستگیری یک متهم و معرفی آن به مرجع قضایی، از شهروندان خواست در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت غیرقانونی در زمینه قاچاق و دپوی غیرمجاز سوخت، مراتب را از طریق تماس با مرکز فوریت‌های ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.