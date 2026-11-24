مدیر خدمات مشترکین شرکت گاز استان تهران گفت: قبض گاز مشترکانی که در تابستان به دلیل استفاده از چیلر‌های جذبی سنگین شده بود، به جای محاسبه با پلکان چهار با پلکان سه محاسبه شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، قبض‌های سنگین گاز در تابستان شاید یکی از غیرمنتظره‌ترین اتفاقاتی باشد که ممکن است برای یک نفر بیفتد. اما این تابستان تعدادی از مردم که از چیلر‌های جذبی برای سرمایش استفاده می‌کردند، با قبض‌های چند میلیونی و حتی میلیاردی گاز رو به رو شدند.

محمدرضا قانع، مدیر خدمات مشترکین شرکت گاز استان تهران با بیان اینکه ساختار تعرفه‌های گاز در سال ۱۴۰۴ از ۱۲ پله به ۴ پله تغییر کرد، در خصوص علت قبض‌های سنگین در تابستان گفت: چیلر‌های جذبی مصرف گاز بسیار بالایی دارندو با توجه به اصلاح ساختار تعرفه ها، مشترکانی که از چیلر استفاده می‌کنند در پلکان آخر مصرف یعنی بسیار پرمصرف‌ها قرار گرفتند و به همین علت هم در تابستان با قبض‌های نجومی رو به رو شدند و، چون پرداخت این قبض‌ها برای برخی از مشترکان سخت بود به آن‌ها اعلام شد می‌توانند قبض‌ها را فعلا پرداخت نکنند.

وی ادامه داد: هیئت وزیران اخیرا مصوبه‌ای را ابلاغ کرد که براساس آن، از ابتدای خرداد تا انتهای شهریور تعرفه گاز مشترکان دارای چیلر‌های جذبی که در پلکان چهارم مصرف قرار گرفتند استثنا امسال با تعرفه پلکان سه پله محاسبه شود، در نهایت تعرفه گاز این دسته از مشترکان به جای ۳۰ هزار تومان برای هرمترمکعب در پله چهارم، با سه هزار و ۶۰۰ تومان پله سوم محاسبه شد.

مدیر خدمات مشترکین شرکت گاز استان تهران افزود: در حال حاضر نیز قبض گاز ماه‌های خرداد تا تیر و تیر تا مرداد اصلاح و برای مشترکان ارسال شده، هر مشترکی هم که قبض گاز خود را تابستان با تعرفه پلکان چهارم پرداخت کرده، اکنون بستان کار است.

قانع در آخر در خصوص پلکان‌های فعلی مصرف گاز گفت: پله اول مختص مشترکان خوش مصرف، پله دوم مربوط به مصارف متوسط، پله سوم مختص مشترکان پرمصرف و بسیار پرمصرف‌ها هم در پله چهارم قرار دارند.

طبق اعلام شرکت ملی گاز مشترکان می‌توانند از طریق لینکی که در پیامک قبض گاز برای آن‌ها ارسال می‌شود از آخرین شرایط مصرف خود مطلع شوند.