به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مسئول دبیرخانه رویداد تولید محتوای دیجیتال بویین میاندشت گفت: دراین دوره ۴۸ نفر درقالب ۳۶ تیم شرکت کردند که تیم‌های شرکت کننده نسبت به سال گذشته ۴ برابر بوده است.

سجادمحمد شریفی با اشاره به اینکه در یکسال گذشته ۲۰ دوره آموزش هوش مصنوعی در شهرستاند برگزار شد ه است افزود: دراین دوره شرکت کنندگان در زمینه طراحی پوستر، پویا نمایی، موشن گرافیک و میکرو رسانه به مدت ۴۸ ساعت باهم به رقابت می‌پردازند ودرپایان نفر برتر برای شرکت درمسابقات استان معرفی می‌شود.