رئیس جامعه اورولوژی ایران با اعلام اینکه شیوع سنگ کلیه در کشور حدود ۶ درصد و نزدیک به میانگین جهانی است، گفت درمان این بیماری با روش‌های دارویی و کم‌تهاجمی انجام می‌شود و جراحی باز تقریباً از چرخه درمان خارج شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس و اعضای هیئت‌مدیره جامعه اورولوژی ایران در نشست خبری بیست‌ونهمین کنگره جامعه اورولوژی ایران، هفدهمین کنگره انجمن اندویورولوژی و یورولاپاروسکوپی ایران و شانزدهمین کنگره پرستاری در اورولوژی، درباره بیماری‌های دستگاه ادراری و تناسلی و وضعیت شیوع آنها در کشور توضیح دادند. اعضای هیئت‌مدیره این جامعه نیز از افزایش موارد سنگ کلیه در زنان و نقش عواملی مانند چاقی، سابقه خانوادگی و سبک زندگی در بروز این بیماری خبر دادند.

سیدامیرمحسن ضیایی، رئیس جامعه اورولوژی ایران، روز سه‌شنبه سوم آذر ۱۴۰۵ در این نشست گفت: «سلامت مردم در اتاق عمل و بیمارستان‌ها به‌تنهایی تأمین نمی‌شود، بلکه آگاهی و تغییر رفتار مردم نقش مهمی در ارتقای آن دارد.»

او پیشگیری و رعایت بهداشت را از اصول اساسی ارتقای سلامت دانست و با اشاره به ظرفیت جامعه اورولوژی ایران گفت این مجموعه می‌تواند در تهیه داده‌های علمی مورد نیاز نظام سلامت و ارتقای کیفیت خدمات پزشکی نقش‌آفرینی کند. به گفته ضیایی، کنگره پیش رو به بررسی بیماری‌های شایع دستگاه ادراری و تناسلی اختصاص دارد و موضوعاتی مانند جراحی رباتیک و هوش مصنوعی نیز در آن مطرح می‌شود.

ضیایی دیابت و فشارخون را از عوامل آسیب‌رسان به کلیه‌ها برشمرد و با اشاره به آمار سنگ کلیه گفت: شیوع این بیماری در ایران حدود ۶ درصد است و به میانگین جهانی نزدیک است.

محمدعلی زرگر، عضو هیئت‌مدیره جامعه اورولوژی ایران، نیز گفت شیوع سنگ کلیه در جهان بین ۵ تا ۱۵ درصد برآورد می‌شود و در سال‌های اخیر، موارد ابتلا در زنان رو به افزایش بوده است. او سن، سابقه خانوادگی، چاقی و اضافه‌وزن، زندگی در مناطق گرم و خشک و مصرف برخی دارو‌ها را از عوامل خطر این بیماری عنوان کرد.

رباب مقصودی، دیگر عضو هیئت‌مدیره جامعه اورولوژی ایران، گفت سنگ‌های دستگاه ادراری می‌توانند علت‌های گوناگونی داشته باشند و درمان آنها با توجه به شرایط بیمار، به روش دارویی یا جراحی انجام می‌شود. به گفته او، روش‌های کم‌تهاجمی برای درمان سنگ کلیه در کشور در دسترس است و جراحی باز تقریباً کنار گذاشته شده؛ به‌طوری‌که شمار این جراحی‌ها ممکن است به تعداد انگشتان دست هم نرسد.

مقصودی شیوع بیشتر سنگ کلیه در مردان را مرتبط با عواملی از جمله شرایط شغلی دانست و گفت تغییر سبک زندگی و مشاغل می‌تواند در افزایش موارد ابتلا در زنان نیز نقش داشته باشد.

او همچنین درباره مصرف بی‌رویه آنتی‌بیوتیک‌ها هشدار داد و گفت این روند می‌تواند به مقاومت میکروبی و دشوارتر شدن درمان منجر شود. به گفته مقصودی، عفونت ادراری کنترل‌نشده ممکن است به خون سرایت کند و جان بیمار را به خطر بیندازد.