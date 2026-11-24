مدیر کل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری: اگر در یک کلاس درس یا مدرسه، بر اساس پایش‌های روزانه و استاندارد‌های بهداشتی، شرایط بحرانی ایجاد شود، متناسب با سطح خطر و دقیقاً مطابق دستورالعمل، اقدامات لازم از جمله غیرحضوری شدن موقتِ همان کلاس یا واحد آموزشی اجرایی شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز چهارمحال و بختیاری، خدادادی با اشاره به ضرورت آمادگی برای فصل سررسید آنفلوانزا و عفونت‌های حاد تنفسی اظهار داشت: با تدابیر صورت‌گرفته از سوی وزارت آموزش و پرورش و انطباق کامل با ضوابط بهداشتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دستورالعمل جامع و مشخصی به تمام مناطق و مدارس ابلاغ شده است که خط‌مشی اجرایی ما را در پیشگیری، مراقبت و مدیریت شرایط بحرانی روشن می‌کند.

وی از هماهنگی مستمر و تنگاتنگ میان وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای مقابله با بیماری‌های تنفسی خبر داد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاری از مدیران مدارس و اولیای دانش‌آموزان خواست با رعایت دقیق نکات بهداشتی، تهویه مناسب کلاس‌ها و توجه به هشدار‌های اولیه، یاری‌گر آموزش و پرورش در اجرای اثربخش این دستورالعمل باشند تا محیطی امن و پویا برای یادگیری فرزندانمان فراهم گردد.