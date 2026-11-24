هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با ابطال بخشنامه شماره ۲۴۹۶۱/۲۱۰/ص مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ سازمان امور مالیاتی کشور، بار دیگر تأکید کرد که مزایای رفاهی و انگیزشی متعارف کارکنان از شمول مالیات بر درآمد حقوق خارج هستند و سازمان امور مالیاتی نمی‌تواند با صدور بخشنامه، دامنه شمول مالیات را به این پرداخت‌ها گسترش دهد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بر اساس بخشنامه مورد اعتراض، مزایا و فوق‌العاده‌های پرداختی به کارکنان در سال ۱۴۰۳ مشمول مالیات بر درآمد حقوق اعلام شده بود؛ موضوعی که با اعتراض شاکیان مواجه شد. شاکیان با تأکید بر اینکه مزایای رفاهی و انگیزشی متعارف، از جمله حق مسکن، بن کارگری، حق اولاد و کمک‌هزینه عائله‌مندی، ماهیتاً از درآمد حقوق موضوع قانون مالیات‌های مستقیم متمایز هستند، ابطال بخشنامه را خواستار شدند.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با بررسی مقررات قانونی و آرای پیشین خود اعلام کرد: مزایای رفاهی و انگیزشی متعارف کارکنان از شمول مالیات بر درآمد حقوق خارج هستند و سازمان امور مالیاتی نمی‌تواند با صدور بخشنامه، دامنه شمول مالیات را به این پرداخت‌ها گسترش دهد. بر این اساس، بخشنامه مورد شکایت از تاریخ تصویب ابطال شد.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری پیش از این نیز در آرای متعدد، از جمله دادنامه شماره ۶۰۱ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۹، دادنامه شماره ۷۳ مورخ ۱۳۸۹/۱/۲۷ و آرای مورخ ۱۴۰۳/۵/۹، بر عدم شمول مزایای رفاهی و انگیزشی متعارف کارکنان بر مالیات حقوق تأکید کرده است. همچنین در تیرماه سال ۱۴۰۵، بخشنامه دیگری از سازمان امور مالیاتی در همین موضوع به موجب رأی هیئت عمومی ابطال شد.

بررسی سوابق نشان می‌دهد سازمان امور مالیاتی کشور پس از صدور دادنامه شماره ۷۳ مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۷ هیئت عمومی، با صدور بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۸۰ مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۷، مفاد رأی را به واحد‌های مربوط ابلاغ و بر خروج برخی مزایای رفاهی از شمول مالیات تأکید کرده بود. با این حال، این سازمان در سال ۱۴۰۳ و با استناد به احکام قانون بودجه، برداشت متفاوتی از شمول مالیات بر این پرداخت‌ها ارائه کرد که متعاقباً با شکایت در دیوان عدالت اداری مواجه شد.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تأکید کرد: تعیین و مطالبه مالیات باید مستند به حکم صریح قانون باشد و هیچ دستگاه اجرایی نمی‌تواند با تفسیر موسع از قوانین یا صدور بخشنامه، تکالیف مالیاتی جدیدی برای مردم و کارکنان ایجاد کند. به بیان دیگر، بخشنامه‌های اداری نمی‌توانند مبنای توسعه دامنه مالیات و تحمیل بار مالی خارج از حدود مقرر در قانون قرار گیرند.