مرحوم استاد سلیم موذن زاده اردبیلی سالهاست که از میان ما رفته، اما صوت داودی و بی نظیرش برای همیشه تاریخ گرمابخش محافل عزاداری اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل می گفت: این حنجره وقف اربابمان امام حسین( ع) است.

مرحوم استاد سلیم موذن زاده اردبیلی سالهاست که از میان ما رفته، اما صوت داودی و بی نظیرش برای همیشه تاریخ گرمابخش محافل عزاداری اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام خواهد بود.

دوم آذرماه ، دهمین سالروز درگذشت زنده یاد استاد سلیم موذن زاده اردبیلی بود.