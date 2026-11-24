صداگذاری فیلم سینمایی «پرواز ۶۵۵» به کارگردانی مسعود ده‌نمکی که با استفاده کامل از فناوری هوش مصنوعی ساخته شده است، به مهرداد جلوخانی سپرده شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به نقل از روابط عمومی فیلم، مهرداد جلوخانی صداگذاری فیلم سینمایی «پرواز ۶۵۵» را برعهده دارد و تدوین این اثر نیز به الهام عباس‌زاده سپرده شده است.

این فیلم به کارگردانی مسعود ده‌نمکی و با استفاده کامل از فناوری هوش مصنوعی ساخته شده و روایتگر حادثه سرنگونی هواپیمای مسافربری ایران‌ایر در ۱۲ تیر ۱۳۶۷ است.

پرواز شماره ۶۵۵ در مسیر بندرعباس به دبی، هدف موشک ناو آمریکایی یواس‌اس وینسنس قرار گرفت و در پی این حادثه تلخ، ۲۹۰ سرنشین هواپیما جان باختند.

با پایان مراحل فنی، احتمال رونمایی از فیلم سینمایی «پرواز ۶۵۵» در چهل‌وپنجمین جشنواره فیلم فجر وجود دارد.