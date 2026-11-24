مسئولان سپاه و صداوسیمای مهاباد در نشست هفته بسیج، نقش رسانه ملی را در روشنگری، مقابله با عملیات روانی دشمن، انتقال مطالبات مردم و تقویت امید و همبستگی اجتماعی مهم و اثرگذار دانستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، فرمانده قرارگاه امام سجاد (ع) و سپاه مهاباد و مدیرکل صداوسیمای مهاباد در نشست گرامیداشت هفته بسیج، بر ترویج فرهنگ بسیجی، نقش‌آفرینی رسانه در مقابله با جنگ روایت‌ها و تقویت امید و همبستگی ملی تأکید کردند.

سردار اکبر نوروزی، بسیج را فراتر از یک تشکیلات سازمانی و نظامی و جلوه‌ای از فرهنگ خدمت، ایمان، مسئولیت‌پذیری و مشارکت اجتماعی دانست.

وی با بیان اینکه هر ایرانی که با دانش، تخصص و توانمندی خود برای پیشرفت، اقتدار و آبادانی کشور تلاش می‌کند، در حقیقت از تفکر بسیجی برخوردار است، گفت: فرهنگ بسیجی باید در همه عرصه‌های علمی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و مدیریتی جاری باشد و هر فرد متناسب با مسئولیت و تخصص خود در مسیر خدمت به جامعه نقش‌آفرینی کند.

فرمانده قرارگاه امام سجاد (ع) و سپاه مهاباد با تأکید بر جایگاه رسانه ملی در ترویج این فرهنگ افزود: خبرنگار بسیجی با روایت درست واقعیت‌ها، انتقال صدای مردم به مسئولان، پرهیز از التهاب‌آفرینی و بیان مشکلات در کنار ارائه راهکار، می‌تواند در آگاهی‌بخشی و امیدآفرینی جامعه نقش مؤثری ایفا کند.

سردار نوروزی همچنین با اشاره به اهمیت همگرایی و همبستگی ملی تصریح کرد: رسانه ملی با انعکاس دیدگاه‌های مختلف، تقویت وحدت اجتماعی و ارائه روایت صحیح از واقعیت‌ها، نقش مهمی در مقابله با جنگ روایت‌ها و خنثی‌سازی عملیات روانی دشمن دارد.

وی روحیه جهادی، بصیرت، ایمان، مسئولیت‌پذیری و کار گروهی را از شاخصه‌های تفکر بسیجی برشمرد و خاطرنشان کرد: میدان جهاد تنها به عرصه نظامی محدود نیست، بلکه تلاش معلم، پژوهشگر، خبرنگار، کارگر و همه افرادی که برای حل مشکلات و پیشرفت کشور گام برمی‌دارند، جلوه‌ای از فرهنگ بسیج است.

تأکید بر نقش رسانه در تقویت همبستگی ملی و مقابله با جنگ روایت‌ها

در ادامه این نشست، علی عیسی‌زاده، مدیرکل صداوسیمای مهاباد، با اشاره به نقش‌آفرینی کارکنان رسانه ملی در عرصه جنگ رسانه‌ای و مقابله با عملیات روانی دشمن گفت: همکاران رسانه ملی در شرایط دشوار و مقاطع حساس کشور، با حضور در میدان و استودیوها، برای صیانت از افکار عمومی، روشنگری و مقابله با شبهه‌افکنی رسانه‌های معاند تلاش کرده‌اند.

وی با قدردانی از تلاش کارکنان رسانه ملی و حمایت‌های فرمانده سپاه مهاباد افزود: عملکرد رسانه ملی در شرایط حساس، به‌ویژه در جریان جنگ اخیر، نشان داد فعالان این عرصه نیز با تعهد و ایستادگی، در خط مقدم دفاع از کشور و صیانت از افکار عمومی حضور دارند.

مدیرکل صداوسیمای مهاباد با بیان اینکه تفکر بسیجی ریشه در آموزه‌های اسلام مهدوی و اندیشه امامین انقلاب دارد، اظهار کرد: رسانه‌ها وظیفه دارند با معرفی پیشینه، هویت و آرمان‌های بسیج، در تربیت نسل جوان، گسترش فرهنگ ایثار و تقویت مسئولیت‌پذیری اجتماعی نقش‌آفرینی کنند.

عیسی‌زاده همچنین با اشاره به گسترش فرهنگ بسیجی و مقاومت در کشور‌های اسلامی تأکید کرد: زنده نگه داشتن فرهنگ بسیج، در واقع زنده نگه داشتن فرهنگ مقاومت است و رسانه ملی باید با بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های خود، این جریان فکری را به جامعه و افکار عمومی جهان معرفی کند.

وی با تأکید بر اینکه بسیج محدود به ساختار‌های سازمانی و نظامی نیست، تلاش برای اقتدار، پیشرفت، آبادانی و اعتلای ایران اسلامی در عرصه‌های علمی، صنعتی، فرهنگی، اجتماعی و خدماتی را از جلوه‌های تفکر بسیجی دانست و بر تداوم تعامل و همکاری رسانه ملی با مجموعه بسیج برای تبیین دستاورد‌ها و تقویت فرهنگ ایثار و مقاومت تأکید کرد.

مدیرکل صداوسیمای مهاباد در بخش دیگری از سخنان خود، اعتماد و رضایت بالای مخاطبان را از سرمایه‌های ارزشمند این مرکز برشمرد و گفت: صداوسیمای مهاباد با تکیه بر این سرمایه اجتماعی، جایگاه ممتازی در میان مراکز رسانه‌ای کشور به دست آورده است.

در پایان این نشست، از تلاش‌های فرمانده قرارگاه امام سجاد (ع) و سپاه مهاباد و مسئول پایگاه بسیج صداوسیمای مهاباد با اهدای لوح سپاس قدردانی شد.