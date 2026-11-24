مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه از مشاهده موارد محدودی از آفت برگ‌خوار پاییزه در مزارع ذرت استان خبر داد و گفت: با توجه به قدرت تکثیر بالای این آفت، رصد مستمر مزارع و شناسایی سریع کانون‌های آلودگی برای جلوگیری از گسترش آن در دستور کار قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، نصرت‌الله ملکی با اشاره به مشاهده موارد محدودی از آفت برگ‌خوار پاییزه در برخی مزارع ذرت استان طی ماه‌های مهر و آبان امسال گفت: این موارد تاکنون خسارتی به مزارع وارد نکرده است.

وی افزود: در پی مشاهده این آفت، رصد مستمر مزارع استان با هدف شناسایی به‌موقع کانون‌های آفت و جلوگیری از گسترش آن در دستور کار قرار گرفته تا در صورت مشاهده موارد جدید، اقدامات کنترلی لازم در اسرع وقت انجام شود.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با تأکید بر ضرورت مقابله سریع با کانون‌های آلودگی گفت: به محض مشاهده آفت در یک مزرعه، باید اقدامات کنترلی شامل روش‌های شیمیایی، زراعی و مکانیکی انجام شود.

ملکی با بیان اینکه مناطق گرمسیر استان بیشتر در معرض خطر فعالیت این آفت قرار دارند گفت: آفت برگ‌خوار پاییزه با سرد شدن هوا وارد مرحله خواب زمستانی می‌شود و در مناطق سرد و معتدل استان فعالیت چندانی ندارد، اما در مناطق گرمسیر احتمال فعالیت و گسترش آن وجود دارد.