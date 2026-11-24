به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیرکل کتابخانه‌های عمومی آذربایجان‌غربی با اشاره به برگزاری پنجمین جشنواره بین‌المللی شعر وحدت دانشگاه آزاد اسلامی آذربایجان‌غربی، این رویداد را عاملی مؤثر در ارتقای همبستگی اجتماعی، تقویت جریان‌های ادبی و معرفی ظرفیت‌های فرهنگی استان دانست.

خدیجه معصومی بر نقش این جشنواره در غنی‌سازی فضای فرهنگی آذربایجان‌غربی تأکید کرد و گفت: برگزاری جشنواره بین‌المللی شعر وحدت می‌تواند در تقویت همبستگی اجتماعی، حفظ سرمایه عظیم وحدت و همدلی در استان آذربایجان‌غربی و کشور عزیزمان ایران، ارتقای سواد ادبی مردم، کشف استعداد‌های ادبی جوان و تقویت جریان‌های ادبی متعهد در استان آذربایجان‌غربی نقش‌آفرین باشد و زحمات برگزارکنندگان این جشنواره قابل تحسین است.

وی با اشاره به جایگاه ویژه آذربایجان‌غربی در تنوع قومی و مذهبی افزود: استان آذربایجان‌غربی با توجه به تنوع قومی، زبانی و مذهبی یکی از ارزشمندترین مناطق کشور است و حفظ وحدت، همزیستی اقوام و همبستگی اجتماعی سبب هم‌افزایی فرهنگی بین اقوام مختلف، انتقال ارزش‌های مشترک به نسل جدید و حفظ سنت‌های گوناگون می‌شود. برگزاری جشنواره‌های ادبی و هنری با مضامین وحدت در تعمیق این مفاهیم و ایجاد امید اجتماعی در اقشار مختلف مردم تأثیر چشمگیری دارد.

معصومی درباره کارکرد شعر وحدت در تقویت گفت‌وگوی فرهنگی اظهار کرد: شعر وحدت می‌تواند با ایجاد حس مشترک و قوت بخشیدن به هویت جمعی، تفاوت‌های فرهنگی و قومیتی را به نقطه قوت تبدیل کند و با زبان هنر زمینه ایجاد انگیزه برای مشارکت اجتماعی را فراهم آورد.

وی همچنین بر نقش رویداد‌های هنری در معرفی ظرفیت‌های فرهنگی آذربایجان‌غربی تأکید کرد و گفت: بی‌شک برگزاری رویداد‌های هنری به‌ویژه در سطح بین‌المللی در شناساندن چهره‌های هنری و ادبی استان و نیز کشف استعداد‌های ادبی جدید نقش مؤثری دارد؛ استان آذربایجان‌غربی از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های ناب هنری برخوردار است که حمایت از این قشر فرهیخته و ایجاد بستر رشد برای ایشان، گام مؤثری در توسعه فرهنگی استان خواهد بود.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان درباره برنامه‌های کتابخانه‌های عمومی برای همراهی با جشنواره توضیح داد: اداره کل کتابخانه‌های عمومی با بهره‌مندی از ۱۸ محفل ادبی در کتابخانه‌های عمومی سطح استان و برگزاری جلسات مستمر شعر در مرکز استان و شهرستان‌ها فضای تعاملی برای دوستداران ادبیات در کتابخانه‌ها ایجاد نموده است که در جشنواره شعر وحدت با اطلاع‌رسانی به شاعران محافل ادبی کتابخانه‌ها و برپایی نشست‌های خوانش و نقد شعر با حضور اساتید مجرب، زمینه مشارکت حداکثری شعرا و ارتقای کیفیت آثار ارسالی به دبیرخانه جشنواره را فراهم خواهد نمود.

وی در پایان از اعضا و مراجعان کتابخانه‌ها برای حضور فعال در جشنواره دعوت کرد و افزود: از ادبا، شعرا و همراهان و اعضای محافل ادبی کتابخانه‌های عمومی دعوت می‌کنم با ارسال اثر به این جشنواره در شناساندن ظرفیت‌های فرهنگی استان آذربایجان‌غربی در سطح ملی و بین‌المللی همراهی نمایند.