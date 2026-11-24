دبیر چهارمین جایزه جوانی جمعیت با تاکید بر ضرورت افزایش جمعیت جوان کشور، تقویت بنیان خانواده، تسهیل ازدواج جوانان و حمایت از فرزندآوری را از مهم‌ترین راهبردهای دستیابی به ایران قوی دانست.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، مرضیه وحید دستجردی، دبیر ستاد ملی جمعیت، در چهارمین رویداد ملی جوانی جمعیت، با قرائت پیام آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای رهبر فرزانه انقلاب، به این رویداد، بر اهمیت افزایش جمعیت جوان و تحکیم بنیان خانواده تأکید کرد.

وی با اشاره به حضور گسترده فعالان حوزه جمعیت، اظهار کرد: امروز بیش از هزار نفر در این سالن و بیش از ۵۰۰ نفر از کنشگران و فعالان حوزه جمعیت در سالن‌های دیگر حضور دارند که این حضور برای پاسداشت میراث امام شهید ماست.

دبیر چهارمین جایزه جوانی جمعیت با اشاره به دغدغه رهبر شهید انقلاب درباره مسئله فرزندآوری و جمعیت، افزود: از خداوند متعال می‌خواهیم ما را از پیروان واقعی و وفادار قرار دهد تا بتوانیم میراث‌دار خوبی برای این امام شریف باشیم.

دبیر ستاد ملی جمعیت همچنین با یادآوری شهدای جنگ و نیرو‌های مسلح، از جمله شهدای میناب، گفت: امیدواریم عنایات خداوند همراه ما باشد تا بتوانیم این میراث بزرگ را بر دوش‌های خود حمل کنیم.

دستجردی با تاکید بر حضور و آمادگی نیرو‌های مسلح، جوانان، زنان و نوجوانان کشور در صحنه، تصریح کرد: دشمن باید این خیال باطل را با خود به گور ببرد که ایران ضعیف خواهد شد؛ ایران قوی‌تر و قوی‌تر خواهد شد و همان‌طور که رهبر معظم ما فرمودند، تمدن نوین اسلامی محقق خواهد شد.