به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما از سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور؛ سیدمحمود فاطمی‌عقدا درباره آخرین وضعیت اطلس فرونشست‌های کشور گفت: اطلس فرونشست‌هایی که سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور تهیه کرده، در حال به‌روزرسانی است؛ چراکه داده‌های موجود مربوط به دوره‌های گذشته است و این پدیده نیز به طور مداوم در حال وقوع و گسترش است. بر همین اساس، در حال به روزرسانی اطلاعات هستیم تا نسخه جدید اطلس را منتشر کنیم و در اختیار عموم قرار دهیم.

او درباره مسئولیت دستگاه‌های مختلف در زمینه کنترل فرونشست و مدیریت ساخت‌وساز در پهنه‌های فرونشتی، افزود: مسئولیت کنترل ساخت‌وساز‌ها و تدوین ضوابط و مقررات مربوط به ساخت‌وساز در این پهنه‌ها بر عهده وزارت راه و شهرسازی است. سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور به عنوان متولی تولید داده‌های پایه علوم زمین و مخاطرات، مسئول مطالعه و بررسی این پدیده، ارائه هشدار‌های لازم و انتقال اطلاعات به دستگاه‌های بهره‌بردار از جمله شهرداری‌ها و وزارت راه و شهرسازی است.

رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور اضافه کرد: ما در حوزه ساخت‌وساز و تدوین ضوابط و مقررات، نقش پشتیبان و کمک‌کننده داریم و مسئولیت اجرایی این بخش بر عهده دستگاه‌های ذی‌ربط است.

فاطمی‌عقدا با اشاره به ورود دادستانی تهران به موضوع فرونشست‌ها، ادامه داد: در حوزه تهران، دادستانی این شهر به موضوع ورود کرده و در جلساتی که برگزار شده، دستگاه‌های مسئول از جمله وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان زمین‌شناسی را مکلف کرده است اقدامات لازم را انجام دهند.

وی با بیان اینکه فرونشست زمین در نتیجه برداشت بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی و افت سطح آب زیرزمینی رخ می‌دهد، خاطر نشان کرد: اگر برای کنترل این روند زودتر اقدام شود، امکان جلوگیری از تشدید پیامد‌ها وجود دارد، اما زمانی که زمین نشست کند، بازگرداندن وضعیت آن به حالت اولیه به‌سادگی امکان‌پذیر نیست.

رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، رعایت حق‌آبه زمین از سوی بهره‌برداران و استفاده از منابع جایگزین برای تأمین آب را از راهکار‌های مقابله با فرونشست دانست و تاکید کرد: اجرای طرح‌های انتقال آب و استفاده از آب سازند‌های سخت زمین‌شناسی از جمله راهکار‌هایی است که می‌تواند به‌عنوان جایگزین برداشت از منابع آب زیرزمینی دشت‌ها مورد توجه قرار گیرد. سازند‌های سخت زمین‌شناسی، حتی در صورت برداشت آب، دچار نشست نمی‌شوند و نیازی به بازگشت‌پذیری به معنای مورد نظر در دشت‌های رسوبی ندارند؛ زیرا در این سازند‌ها خلل‌وفرج سنگ‌ها بسته نمی‌شود. این در حالی است که فرونشست در دشت‌ها و در اثر برداشت آب از رسوبات رخ می‌دهد.