مجموعه‌های «سرنوشت خوش طعم» و «تشریح فاجعه»، از شبکه‌های تماشا و مستند پخش می‌شود و فیلم مستند «کابوک»، هم به جشنواره بین‌المللی ناتوراله آلمان راه یافت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مجموعه «سرنوشت خوش طعم» محصول چین در سال ۲۰۲۲ از امروز از شبکه تماشا پخش می شود.

این مجموعه به کارگردانی هائو گو و گو هائو، هر روز ساعت ۱۹، پخش و روز بعد در ساعتهای ۷، ۱۴ و ۲۴، بازپخش می‌شود.

«سرنوشت خوش طعم»، درباره دختری به نام شیائو است که با شنیدن خبر برگزاری مسابقه آشپزی جهت استخدام یک آشپز ماهر در دربار، در این مسابقه شرکت می‌کند و به عنوان سرآشپز در کاخ ولیعهد مشغول به کار می‌شود و موفق می‌شود که بر خلاف آشپز‌های قبلی نظر ولیعهد را به غذا‌های خود جذب کند. او به تدریج نظر پادشاه را نیز به خود جلب می‌کند هر چند که برخی افراد قصد دارند او را با مشکل مواجه کنند. به تدریج ولیعهد نسبت به وی علاقمند می‌شود.

زینگیو وانگ، کیمبرلی ونگ، اندرو لی، کیسوکه هوشی، دیوید چن، جیاقی لی، هریسون شو و اندرو گریس در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند.

مجموعه مستند «تشریح فاجعه»، با بررسی فجایع واقعی و کشف علل پنهان و غیرمنتظره وقوع آنها، امروز ساعت ۱۶ از شبکه مستند پخش و فردا ساعت ۹، بازپخش می شود.

این مجموعه مستند با استفاده از بازسازی سه‌بعدی و تحلیل دقیق، حوادث و فجایع واقعی را مورد بررسی قرار می‌دهد.

مجموعه مستند «تشریح فاجعه»، با کالبدشکافی هر حادثه، به دنبال شناسایی عوامل و علت‌های پنهان و غیرمنتظره‌ای است که در شکل‌گیری فجایع نقش داشته‌اند و تصویری تحلیلی از روند وقوع آنها ارائه می‌کند.

فیلم مستند «کابوک» به کارگردانی جعفر صادقی، در سومین حضور بین‌المللی خود به بخش مسابقه جشنواره بین‌المللی ناتوراله آلمان راه یافت.

این اثر تنها فیلم ایرانی حاضر در بخش فیلم‌های مستند بلند این رویداد است.

جشنواره ناتوراله از یازدهم تا پانزدهم آذر در شهر ویسبادن آلمان برگزار می‌شود.