معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان‌غربی گفت: طرح محله‌محوری از برنامه‌های راهبردی در دست اجرا و تقویت سرمایه اجتماعی و حل مسائل و مشکلات محلات، از مهم‌ترین ثمرات اجرای این طرح، به‌ویژه در شرایط جنگ ترکیبی است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان‌غربی در جلسه بررسی فاز جدید حکمرانی محله و محله‌محوری که با حضور وبیناری فرمانداران، بخشداران و فرماندهان بسیج سپاه برگزار شد، طرح محله‌محوری را از برنامه‌های راهبردی در حال اقدام عنوان کرده و گفت: تقویت سرمایه اجتماعی و حل مسائل و مشکلات محلات، از مهم‌ترین ثمرات اجرای این طرح، به‌ویژه در شرایط جنگ ترکیبی است.

رسول مقابلی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه محله‌محوری در استان، افزود: با تدابیر مقام عالی استان و اقدامات مؤثر صورت گرفته در محلات، آذربایجان‌غربی می‌تواند به الگویی موفق برای اجرای این طرح در سایر مناطق کشور تبدیل شود.

وی همچنین با تأکید بر ضرورت ساماندهی ظرفیت‌های محلی و بهره‌گیری از نقش و مشارکت مردم در اداره امور محلات، هم‌افزایی و هماهنگی میان نهاد‌های مختلف را ضروری دانست.

مقابلی احصای نظام مسائل محلات، اولویت‌بندی مشکلات، انجام بررسی‌های کارشناسی و ارائه راهکار‌های عملیاتی را از الزامات اجرای مؤثر و هدفمند طرح محله‌محوری عنوان کرد.