به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین ، سرپرست معاونت شهرسازی و معماری شهرداری قزوین گفت: با عملیاتی شدن این آیین‌نامه، مالکان واحد‌های آپارتمانی واجد شرایط می‌توانند بدون ضرورت تعیین تکلیف کامل پایان‌کار کل ساختمان، برای دریافت گواهی پایان‌کار مشروط واحد خود اقدام کنند.

این اقدام در راستای رفع موانع اداری پیش‌روی مالکان واحد‌های آپارتمانی و فراهم‌سازی زمینه بهره‌مندی شهروندان از ظرفیت‌های قانونی جدید تدوین و اجرایی شده است.

داریوش قاسمی افزود: بر این اساس، در ساختمان‌هایی که هنوز پایان‌کار کل بنا صادر نشده، مالکان واحد‌های واجد شرایط با رعایت الزامات تعیین‌شده، درخواست صدور گواهی پایان‌کار مشروط برای واحد خود را به شهرداری ارائه می‌کنند و فرآیند رسیدگی به درخواست آنها به‌صورت مستقل انجام خواهد شد.

به گفته وی ارائه گواهی درج ادعای مالکیت واحد آپارتمانی از اداره ثبت اسناد و املاک، انجام اصلاحات و اقدامات لازم در قسمت اختصاصی واحد، پرداخت سهم متقاضی از هزینه‌های مربوط به واحد و قسمت‌های مشترک و همچنین پرداخت سهم واحد از بدهی‌های ساختمان، از جمله الزامات این فرآیند است.

سرپرست معاونت شهرسازی و معماری شهرداری قزوین با تأکید بر اینکه تسهیل خدمات نباید به بهای نادیده گرفتن ایمنی شهروندان تمام شود، خاطرنشان کرد: در صورت احراز نشدن ایمنی و استحکام ساختمان، امکان صدور پایان‌کار مشروط حتی برای یک واحد نیز وجود نخواهد داشت؛ همچنین آرای قطعی مراجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی باید بررسی شود و آرای مشمول تخریب، مطابق ضوابط آیین‌نامه، مانع صدور گواهی خواهند بود.

قاسمی اضافه کرد: اجرای فرآیند صدور گواهی پایان‌کار مشروط برای واحد‌های آپارتمانی واجد شرایط از امروز در مناطق چهارگانه شهرداری قزوین آغاز شده و متقاضیان می‌توانند با مراجعه به منطقه مربوط و ارائه گواهی درج ادعای مالکیت از اداره ثبت اسناد و املاک، درخواست خود را ثبت و مراحل قانونی آن را دنبال کنند.