طرح احداث دیوار حائل و سیل‌بند روستای لمراسک شهرستان گلوگاه با اعتباری بالغ بر ۹ میلیارد تومان، همزمان با هفته بسیج و با حضور جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران ، این طرح با حجم عملیات اجرایی ۲ هزار و 339 مترمکعب، با هدف تقویت زیرساخت‌های حفاظتی، کنترل سیلاب و کاهش خسارات ناشی از وقوع سیل در روستای لمراسک به اجرا درآمده است.

مراسم افتتاح این طرح با حضور سرهنگ جلالیان، جانشین فرمانده سپاه کربلا مازندران، امام جمعه گلوگاه، سرهنگ سلیمان‌نژاد، مسئول بسیج سازندگی استان مازندران، سرهنگ ولی‌زاده، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج گلوگاه و جمعی از مسئولان و بسیجیان برگزار شد.

این طرح در قالب اقدام مشترک سازمان بسیج سازندگی سپاه کربلا و مجموعه منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران و ذیل فعالیت‌های قرارگاه محرومیت‌زدایی امام حسن مجتبی(ع) اجرا شده است.

اجرای این طرح گامی مؤثر در راستای ارتقای ایمنی مناطق روستایی، کاهش آسیب‌پذیری در برابر حوادث طبیعی و تقویت زیرساخت‌های آبخیزداری در شهرستان گلوگاه به شمار می‌رود.