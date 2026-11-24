به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ حمیدرضا حیدری با اشاره به برنامه‌های این اداره کل برای بهبود کیفیت جاده‌ها اظهار داشت: در این بازه زمانی ۷۵ کیلومتر روکش آسفالت و ۳۰ کیلومتر روکش حفاظتی در محور‌های مختلف استان به اتمام رسیده است.

وی افزود: علاوه بر این، ۱۴۰ کیلومتر لکه‌گیری، ۸۸ کیلومتر درزگیری و ۱۰۰ کیلومتر آسفالت سرد نیز در راستای حفظ و ارتقای روسازی‌ها و کاهش هزینه‌های نگهداری انجام شده است.

حیدری تأکید کرد: نگهداری مستمر راه‌ها، ارتقای ایمنی تردد و افزایش عمر مفید زیرساخت‌های جاده‌ای از اولویت‌های این اداره است و عملیات نگهداری و بهسازی محور‌های مواصلاتی استان با جدیت ادامه دارد.