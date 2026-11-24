



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، به گفته دبیر کنگره بین المللی اندومتریوز و ادنومیوز ،این کنگره با محور‌های اندومتریوز در نوجوانان، درمان دارویی، درمان با جراحی، درمان نازایی، درمان در زنان یائسه و پیشگیری به مدت ۳ روز در شیراز برگزار می‌شود.

دراین کنگره ۷۰ سخنران داخلی و خارجی از متخصصان و صاحب‌نظران حوزه زنان و ناباروری جدیدترین یافته‌های علمی و دستاورد‌های مطالعاتی و تجربی خود را به بحث و تبادل نظر می‌گذارند.

سخنرانان خارجی از کشور‌های فرانسه، اسپانیا ایتالیا، برزیل، تاجیکستان، روسیه، قرقیزستان، اندونز,، سریلانکا به صورت برخط حضور دارند.

برگزاری کارگاه‌های تخصصی سونوگرافی اندومتریوز و آدنومیوز، هیستروسکوپی، لاپاراسکوپی از دیگر برنامه‌های این کنگره سه روزه است.