مدیر آب و خاک و امور فنی مهندسی سازمان جهادکشاورزی استان یزد، با تأکید بر نقش راهبردی خاک در تأمین امنیت غذایی، پیشگیری از فشردگی خاک و حفظ سلامت و کیفیت این منبع ارزشمند را از الزامات تحقق کشاورزی پایدار دانست.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، رحمتیان در مراسم روز جهانی خاک، با اشاره به شعار امسال روز جهانی خاک با عنوان «پیشگیری از فشردگی، تقویت تولید غذا» اظهار کرد: خاک یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های طبیعی و ارکان اصلی تولید پایدار محصولات کشاورزی است و سلامت و کیفیت آن ارتباط مستقیمی با امنیت غذایی، حفظ محیط زیست و پایداری فعالیت‌های کشاورزی دارد.

وی افزود: فشردگی خاک از جمله عوامل تهدیدکننده سلامت خاک است که با کاهش تخلخل، محدود کردن نفوذ آب و جریان هوا و ایجاد اختلال در توسعه ریشه گیاهان، می‌تواند موجب کاهش حاصلخیزی خاک و افت عملکرد محصولات کشاورزی شود؛ ازاین‌رو، پیشگیری از این پدیده از طریق مدیریت صحیح عملیات زراعی، استفاده اصولی از ماشین‌آلات کشاورزی و رعایت اصول فنی خاک‌ورزی، اهمیت ویژه‌ای دارد.

مدیر آب و خاک و امور فنی مهندسی سازمان جهادکشاورزی استان یزد ادامه داد: ترویج فرهنگ حفاظت از خاک باید از محیط‌های آموزشی آغاز شود و دانش‌آموزان هنرستان‌های کشاورزی به‌عنوان نسل آینده تولیدکنندگان و فعالان این بخش، نقش مهمی در نهادینه‌سازی شیوه‌های صحیح بهره‌برداری و صیانت از منابع طبیعی دارند.

وی خاطرنشان کرد: آشنایی نسل جوان با ارزش خاک، تهدید‌های پیش‌روی آن و روش‌های مدیریت پایدار منابع خاک، زمینه‌ساز ارتقای مسئولیت‌پذیری اجتماعی و حرکت به سمت کشاورزی دانش‌بنیان و پایدار خواهد بود.

رحمتیان در پایان بر ضرورت مشارکت همه بهره‌برداران، کارشناسان و فعالان بخش کشاورزی در حفاظت از خاک تأکید کرد و گفت: صیانت از خاک، صیانت از آینده تولید غذا و امنیت غذایی نسل‌های آینده است و این مهم نیازمند توجه مستمر، آموزش و به‌کارگیری روش‌های علمی و اصولی در مدیریت اراضی کشاورزی است.