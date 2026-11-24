معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان‌غربی بر ضرورت فراهم‌سازی زیرساخت‌ها، تأمین آرد و افزایش ظرفیت تولید و عرضه نان کامل با هدف ارتقای سلامت عمومی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، جلسه کمیته پیاده‌سازی برنامه نان کامل استان به ریاست محمد دهقان معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان‌غربی و با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی برگزار شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان‌غربی در این جلسه بر ضرورت فراهم‌سازی زیرساخت‌ها، تأمین آرد و افزایش ظرفیت تولید و عرضه نان کامل تأکید کرده و اجرای این برنامه را در راستای ارتقای سلامت عمومی و بهبود کیفیت نان مصرفی مردم استان ضروری دانست.

در این جلسه، پیش‌نویس برنامه عملیاتی نان کامل با هدف ارتقای هماهنگی بین‌بخشی و بهبود زنجیره تولید گندم، آرد و نان مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین ضمن ارزیابی روند اجرای مصوبات پیشین، بر تسریع اجرای برنامه نان کامل، همکاری جدی دستگاه‌های مسئول و رفع موانع اجرایی تأکید شده و تأمین سهمیه آرد مورد نیاز دو کارخانه تولید آرد کامل، شامل کارخانه آرد فردوس ارومیه و یک واحد تولیدی در شمال استان، برای ورود به چرخه تولید مورد پیگیری قرار گرفت.