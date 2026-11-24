

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، فرمانده سپاه شهرستان عباس‌آباد، در حاشیه این مراسم با تأکید بر اهمیت ورزش در ارتقای سلامت جسم و روح جامعه گفت: ورزش و فعالیت‌های بدنی نقش مهمی در ایجاد نشاط اجتماعی، افزایش سلامت و تحکیم بنیان خانواده دارد و ترویج فرهنگ ورزش همگانی از جمله ضرورت‌های جامعه امروز است.

سرهنگ رحیمی با اشاره به هفته بسیج، این هفته را فرصتی برای یادآوری روحیه ایثار، خدمت‌رسانی، همدلی و مشارکت مردمی دانست و بر نقش بسیج در عرصه‌های مختلف اجتماعی و فرهنگی تأکید کرد.

بخشدار سلمانشهر نیز با قدردانی از حضور پرشور مردم، مسئولان و بسیجیان در این همایش، اظهگفت: حضور گسترده خانواده‌ها و اقشار مختلف مردم در این برنامه، نشان‌دهنده همدلی، مشارکت اجتماعی و توجه مردم به سلامت و نشاط جامعه است.

قلی‌پور افزود: برگزاری چنین برنامه‌هایی علاوه بر ترویج فرهنگ ورزش و سلامت، زمینه‌ساز تقویت وحدت، همبستگی اجتماعی و تعامل بیشتر مردم و مسئولان است.