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به مناسبت هفته بسیج همایش پیادهروی خانوادگی در روستای دانیال سلمانشهر برگزار شد
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، فرمانده سپاه شهرستان عباسآباد، در حاشیه این مراسم با تأکید بر اهمیت ورزش در ارتقای سلامت جسم و روح جامعه گفت: ورزش و فعالیتهای بدنی نقش مهمی در ایجاد نشاط اجتماعی، افزایش سلامت و تحکیم بنیان خانواده دارد و ترویج فرهنگ ورزش همگانی از جمله ضرورتهای جامعه امروز است.
سرهنگ رحیمی با اشاره به هفته بسیج، این هفته را فرصتی برای یادآوری روحیه ایثار، خدمترسانی، همدلی و مشارکت مردمی دانست و بر نقش بسیج در عرصههای مختلف اجتماعی و فرهنگی تأکید کرد.
بخشدار سلمانشهر نیز با قدردانی از حضور پرشور مردم، مسئولان و بسیجیان در این همایش، اظهگفت: حضور گسترده خانوادهها و اقشار مختلف مردم در این برنامه، نشاندهنده همدلی، مشارکت اجتماعی و توجه مردم به سلامت و نشاط جامعه است.
قلیپور افزود: برگزاری چنین برنامههایی علاوه بر ترویج فرهنگ ورزش و سلامت، زمینهساز تقویت وحدت، همبستگی اجتماعی و تعامل بیشتر مردم و مسئولان است.