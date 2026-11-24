بانو منور لطیفی مادر شهید والا مقام بسیجی علی لطیفی به فرزند شهیدش پیوست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران ، بانو منور لطیفی مادر شهید والا مقام بسیجی علی لطیفی بعداز تحمل سال‌ها فراغ دوری فرزندش دعوت حق را لبیک گفت و اسمانی شد و به فرزند شهیدش پیوست

پیکر پاک این مادر و بانوی مومنه بعداز تشییع بر روی دستان مردم ولایتمدار کلاردشت در مزار شهدای محله مجل در ارامگاه ابدیش به خاک سپرده شد

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شهید علی لطیفی در سال ۱۳۴۴ در محله مجل کلاردشت دیده به جهان گشود.

شهید لطیفی در ۱۳۶۵ بعداز اتمام خدمت مقدس سربازی به عنوان بسیجی به جبهه‌های حق علیه باطل اعزام شد و در همان سال در منطقه شلمچه بر اثر اصابت خمپاره در عملیات کربلای ۵ در سن ۲۲ سالگی به درجه رفیع شهادت نائل شد و به مدت ۳۳ روز جنازه وی در کانال‌های منطقه مانده بود که در نهایت بعداز پیشروی رزمندگان اسلام پیدا و در مزار محله مجل به خاک سپرده شد.