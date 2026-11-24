

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، سید رامین معصومی در بازدید شبانه از کمپ‌های ترک اعتیاد با اشاره به اهمیت فعالیت مراکز درمان و بازتوانی اعتیاد گفت: فعالیت در این حوزه، اقدامی ارزشمند، انسانی و خداپسندانه است؛ چراکه تلاش برای نجات یک فرد از دام اعتیاد، در واقع تلاش برای نجات یک خانواده و جلوگیری از گسترش آسیب‌های اجتماعی در جامعه است.



وی افزود: افرادی که درگیر اعتیاد شده‌اند، بیش از هر چیز نیازمند فرصت دوباره، حمایت اصولی، درمان مناسب و فراهم شدن زمینه بازگشت آبرومندانه به زندگی هستند.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رامسر با ابراز نگرانی از کاهش سن گرایش به اعتیاد و تغییر الگوی مصرف مواد مخدر و گسترش مواد صنعتی، ادامه داد: خانواده‌ها، مدارس، دستگاه‌های فرهنگی و نهاد‌های اجتماعی نسبت به این موضوع حساسیت بیشتری باید داشته باشند.



معصومی گفت: مقابله با اعتیاد نباید صرفاً به درمان افراد مبتلا محدود شود؛ بلکه پیشگیری باید در اولویت برنامه‌ها قرار گیرد

او ادامه داد: آموزش مهارت‌های زندگی، آگاهی‌بخشی به نوجوانان و جوانان، تقویت بنیان خانواده، شناسایی به‌موقع آسیب‌ها و توسعه برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی، از ضرورت‌های اساسی در این مسیر است.



دادستان رامسر همچنین بر ضرورت همکاری و تعامل دستگاه قضایی، بهزیستی و سایر نهاد‌های مسئول برای حمایت از فعالیت‌های قانونی و استاندارد مراکز بازتوانی تأکید کرد و افزود: باید شرایطی فراهم شود تا افراد پس از طی دوره درمان، امکان بازگشت پایدار به خانواده، اشتغال و زندگی اجتماعی را داشته باشند.