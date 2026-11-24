جانشین ناحیه مقاومت بسیج شهید الله‌دادی یزد از اجرای برنامه‌های متنوع قرآنی با مشارکت دارالقرآن‌ها و حلقات صالحین پایگاه‌های بسیج محلات در میادین اصلی شهر یزد به مدت ۱۰ شب خبر داد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمد برزگر با اشاره به برنامه‌ریزی انجام‌شده برای گرامیداشت هفته بسیج گفت: این برنامه‌ها با هدف پیوند ظرفیت‌های قرآنی محلات با حضور مردم در میادین و بهره‌گیری از هنر و آموزه‌های قرآنی برگزار می‌شود.

وی افزود: این برنامه‌ها از امشب به مدت ۱۰ شب در میادین اصلی شهر یزد اجرا می‌شود و تلاش داریم با ارائه الگوی متنوعی از فعالیت‌های قرآنی، زمینه بهره‌گیری از این ظرفیت در میادین دیگر کشور نیز فراهم شود.

جانشین ناحیه مقاومت بسیج شهید الله‌دادی یزد با بیان اینکه هر شب یکی از میادین شهر میزبان این برنامه‌ها خواهد بود، گفت: فردا شب میدان امام حسین (ع) میزبان اجرای برنامه‌های قرآنی است.