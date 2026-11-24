به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، هفته ششم لیگ برتر والیبال چهارشنبه، چهارم آذر با برگزاری هفت دیدار در شهر‌های اصفهان، ایزدشهر، تهران، مشهد، یزد، اسلامشهر و رفسنجان پیگیری می‌شود.

در گروه دوم لیگ برتر والیبال مردان شهداب یزد که بدون برد در رتبه هشتم این گروه قرار دارد، فردا در سالن غدیر ارومیه (آشیانه درناها) به مصاف شهرداری ارومیه می‌رود که با سه برد جایگاه سوم را به خود اختصاص داده است.

دیدار شهرداری ارومیه – شهداب یزد از ساعت۱۶ فردا در سالن غدیر برگزار می شود.